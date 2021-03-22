HDP’li Ümit Dede: "İddianame iade edilmeli"

22 Mart 2021 Pazartesi, 04:00

Hukuk ve İnsan Hakları Komisyonu’ndan Sorumlu Eş Genel Başkan Yardımcısı Ümit Dede, HDP’ye yönelik kapatma davasında gerekçe olarak sunulan soruşturma ve dava dosyalarının çok büyük çoğunluğunun devam ettiğini, bu nedenle masumiyet karinesinin ihlal edildiğini belirtirken, yaşamını yitiren 2 eski HDP’li milletvekiline ait soruşturmaların da gerekçe olarak sunulduğunu söyledi. Dede, “AYM adil bir yargılama yapacaksa ilk dakikada şurdan anlayacağız: Bu iddianamenin iade edilmesi gerekiyor” dedi.

Dede, HDP’ye yönelik kapatma davasında sunulan iddianamenin kendilerine tebliğ edilmediğini, bu nedenle basına yansıyan iddianamenin gerçek iddianame olup olmadığını bilmediklerini söyledi. Basına yansıyan iddianamede ilk bakışta göze çarpan noktalar olduğunu kaydeden Dede, “İnsan, iddianamenin Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı’nın elinden çıktığına inanamıyor. Bize göre birçok hata, eksik var. Türkiye’nin ikinci büyük muhalefet partisinin kapatılması talep ediliyorsa, daha ciddi iddialarla ortaya çıkılması ya da çok daha özenli bir iddianame hazırlanmasını beklerdik” dedi.

‘HUKUKİ DEĞİL SİYASİ’

Eski milletvekilleri İbrahim Ayhan ve Dengir Mir Mehmet Fırat’ın yaşamlarını yitirdiğini ancak kapanan soruşturmaların gerekçe olarak gösterildiğini söyleyen Dede, “Yapılmayan ve hiçbir zaman da yapılmayacak bir yargılamanın dosyaya delil olarak konması anlaşılır gibi değil” dedi. Davanın hukuki değil siyasi olduğunu söyleyen Dede, “HDP’nin siyasi rakibi tarafından en yüksek 4. oyu olarak atanan bir başsavcı partimize kapatma davası açtı. Çünkü iktidar, iktidarın küçük ortağı böyle istiyor” ifadelerini kullandı. 600’ü aşkın kişi hakkında siyasi yasak istenmesini de eleştiren Dede, “12 Eylül döneminde bile bu kadar siyasetçiye siyaset yasağı konulduğunu sanmıyorum. Ayrıca, siyasi yasak istenen bazı kişiler arasında hakkında iddianamede hiçbir gerekçe sunulmayanlar da var” dedi.