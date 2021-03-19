HDP'nin 2 ilçe başkanı gözaltına alındı

19 Mart 2021 Cuma, 07:11

İstanbul'da düzenlenen operasyonda HDP'nin Beşiktaş ve Kağıthane ilçe başkanlarının da aralarında bulunduğu 10 kişi gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte PKK adına faaliyete bulundukları iddia edilen 15 kişinin gözaltına alınması için 4 ilçede 15 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

Ekipler, HDP'nin Kağıthane ilçe eş başkanları B.D. ve A.Y. ile Beşiktaş ilçe eş başkanı R.B'nin de aralarında olduğu 10 kişiyi gözaltına aldı.