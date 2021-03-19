HDP'nin 2 ilçe başkanı gözaltına alındı

İstanbul'da sabah saatlerinde yapılan operasyonda HDP'nin Beşiktaş ve Kağıthane ilçe başkanları ve 8 kişi gözaltına alındı.

AA
19 Mart 2021 Cuma, 07:11
HDP'nin 2 ilçe başkanı gözaltına alındı
Abone Ol google-news

İstanbul'da düzenlenen operasyonda HDP'nin Beşiktaş ve Kağıthane ilçe başkanlarının da aralarında bulunduğu 10 kişi gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte PKK adına faaliyete bulundukları iddia edilen 15 kişinin gözaltına alınması için 4 ilçede 15 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

Ekipler, HDP'nin Kağıthane ilçe eş başkanları B.D. ve A.Y. ile Beşiktaş ilçe eş başkanı R.B'nin de aralarında olduğu 10 kişiyi gözaltına aldı.

Adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda örgütsel doküman ve dijital malzemeye el koyuldu.


Video Haberler

En Çok Okunan Haberler