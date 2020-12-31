Hekimler, Covid-19 nedeniyle hayatını kaybeden yurttaşlar ve sağlık çalışanları için şarkı söyledi

31 Aralık 2020 Perşembe, 15:20

Asistan Hekim Zeynep İhtiyar

Ankara Tabip Odası, yurttaşların yeni yılını kutlarken, 2020 yılında Covid-19 nedeniyle hayatını kaybedenler için hekimlerin seslendirdiği şarkılardan oluşan bir video yayımladı.

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi'nin Müzik Kulübü'nde çekilen videoda Asistan Hekim Zeynep İhtiyar, Asistan Hekimler Başar Beyoğlu ve Deniz Alp Yılmaz, Asistan Hekimler Meriç Bayram ve Hazar Kökten, hayatını kaybeden yurttaşlar ve sağlık çalışanları için şarkıları seslendirdi.

"KAYBETTİKLERİMİZİN ACISI HALA İÇİMİZDE"

Ankara Tabip Odası Yönetim Kurulu Üyesi Laleş Tunç

Ankara Tabip Odası Yönetim Kurulu Üyesi Laleş Tunç, yurttaşların yeni yılını kutladığı konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

"Pandemi nedeniyle herkesin alışkanlıklarının değiştiği, gündelik hayatın ciddi yaralar aldığı, büyük kayıplar verdiğimiz 2020 yılını geride bırakıyoruz. Tüm insanlık için oldukça yıkıcı olan bu süreç ne yazık ki sağlık çalışanları için oldukça stresli, yorucu ve kayıplarla dolu bir yıldı. Kaybettiklerimizin acısı hala içimizde taze olsa da bizi iyileştirecek olanın umutla mücadele etmek olduğunu biliyoruz."

Asistan Hekimler Başar Beyoğlu ve Deniz Alp Yılmaz

"KAYBETTİĞİMİZ YURTTAŞLAR VE SAĞLIK EMEKÇİLERİ ANISINA"

2021 yılından beklentilerini de sırlayan Tunç, "2021 yılından beklentimiz; kadın cinayetlerini olmadığı, doğanın talan edilmediği ve daha fazla kayıp vermediğimiz bir yıl olması. Ayrıca pandeminin, epidemiyoloji bilimine uygun olarak yönetildiği, doğru planlamayla herkese ücretsiz şekilde aşı yapıldığı, hekimlerin ve diğer tüm sağlık çalışanlarının özlük haklarının iyileştirildiği ve en başta Covid-19'un meslek hastalığı sayıldığı bir yıl olmasını diliyoruz. Bütün bu dileklerimizle birlikte hepinize umutlu yeni bir yıl diliyoruz. Birazdan dinleyeceğiniz kaydı, pandemi nedeniyle kaybettiğimiz yurttaşların ve sağlık emekçilerinin anısına adıyoruz" dedi.

Asistan Hekimler Meriç Bayram ve Hazar Kökten

Hekimlerin videosunu buradan izleyebilirsiniz: