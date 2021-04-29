Hentbol Milli Takımı, Hollanda'ya 32-24 yenildi
Milli Erkek Hentbol Takımı, 2022 Avrupa Hentbol Şampiyonası Elemeleri 5'inci Grup maçında Hollanda'ya 32-24 mağlup oldu
SALON: Eskişehir Porsuk
HAKEMLER: Tomislav Cindric, Robert Gonzurek (Hırvatistan)
TÜRKİYE: Yunus Özmusul (Mehmet Emre) Görkem Biçer 5, Mehmet Demirezen 4, Yakup Yaşar Simsar 4, Özgür Sarak 4, Enis Harun Hacıoğlu 3, Halil İbrahim Öztürk 1, Ramazan Mutlu 1, Emre Babacan 1, Ümit Kırkayak 1,
HOLLANDA: Ravensbergen (Van Den Beucken) Alec Smit 6, Kay Kirsten Smits 5, İso Sluijters 4, Samir Benghanem 4, Rutger Ten Velde 4, Dani Baijens 4, Eprahim Jeryy 3, Luc Steins 1, Jorn Smits 1
İLK YARI: 12-15
İKİ DAKİKALAR: Enis Harun Hacıoğlu (Türkiye). Kay Kirsten Smits, Ephrahim Jerry, Samir Benghanem (Hollanda)
A Milli Erkek Hentbol Takımı, 2022 Avrupa Hentbol Şampiyonası Elemeleri 5'inci Grup maçında Hollanda'ya 32-24 mağlup oldu.
Eskişehir Porsuk Spor Salonu'ndaki karşılaşmanın ilk yarısında Hollanda savunması karşısında skor üretmekte zorlanan Türkiye, devreyi 12-15 geride tamamladı. İkinci devrede farkı kapatmaya çalışan milli takım, maçtan 32-24 mağlup ayrıldı.
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