“Her şey güllük gülistanlık” dedi, çöp konteynerini örnek gösterdi
Sokağın nabzını tutmaya devam eden Cumhuriyet Tv, İstanbul Feriköy’de semt pazarına gitti. Alım gücünü soran Cumhuriyet Tv muhabirine açıklamalarda bulunan bir yurttaş, ülkede her şeyin güllük gülistanlık olduğunu, dövizin yükselmesini ise dış güçlerin oyunu olarak yorumladı. Çöp konteynerini örnek veren yurttaş, izleyenleri şaşırttı.
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