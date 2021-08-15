HES'te riskli grupta çıkan yolcuya 4 bin TL ceza

15 Ağustos 2021 Pazar, 07:29

İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şubesi ekipleri, kent girişinde otobüslere denetim yaptı. Durdurulan otobüslerde sürücüler ile yolcuların HES kodu sorgulamaları ve aracın takoğraf cihazı kontrol edildi.

Yapılan denetimde Bursa'dan Ordu'nun Fatsa ilçesine gittiği öğrenilen Hacı Hasan Atmanlıoğlu isimli yolcunun HES kodu sorgulamasında riskli grupta yer aldığı belirlendi.

HES uygulamasında temaslı olduğu için karantinada olması gerektiği anlaşılan Atmanlıoğlu'na 4 bin 50 TL para cezası uygulandı. Atmanlıoğlu, otobüsteki izolasyonu sağlandıktan sonra tekrar yolculuğuna devam etti.