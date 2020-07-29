Heyecan fırtınası gibi maç: Tuzlaspor 1. Lig'de

29 Temmuz 2020 Çarşamba, 00:49

TFF 2'nci Lig Plaf-Off finalinde rakibi Manisa Futbol Kulübü’nü penaltı atışları sonucunda 5-4 yenen Tuzlaspor, TFF 1'inci Lig'e yükselen 3’üncü takım oldu. Galibiyeti getiren penaltı atışının ardından Tuzlasporlu futbolcular ve teknik ekip büyük sevinç yaşadı.

TFF 2'nci Lig Play-Off finalinde Taner Taşkın yönetimindeki Tuzlaspor ile Cihat Arslan yönetimindeki Manisa Futbol Kulübü Antalya Stadyumu’nda karşı karşıya geldi. Koronavirüs tedbirleri kapsamında seyircisiz oynanan maçı, iki kulübün yöneticileri ve Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir protokol tribününden takip etti. Yöneticiler maç boyunca kulüpleri için tezahüratta bulundu. Ümit Öztürk, Mehmet Cem Hanoğlu ve Samet Çiçek hakem üçlüsünün yönettiği final maçı Manisa Futbol Kulübü’nün vuruşuyla başlandı. Maçtaki ilk etkili atak 4’üncü dakikada Tuzlaspor’dan geldi. Sadık Baş’ın sağ kanattan yaptığı ortaya Batuhan Karadeniz kale önünde dokunamayarak büyük bir fırsatı kaçırdı. Maçın ilk 15 dakikasında iki takım da rakip yarı sahalarda etkili olmaya çalışsa da başarılı olamadı.

31’inci dakikada orta alanda Tuzlaspor oyuncusu Gökcan Kaya kalbindeki çarpıntı nedeniyle kendini yere bıraktı. Maçın hakemi Öztürk sağlık görevlilerini sahaya davet etti. Oyuna devam edemeyen Gökcan Kaya sedye ile oyun alanından çıkarılarak tedavi için ambulansa götürüldü. Sakatlanan Kaya’nın yerine oyuna Umut Sönmez dahil oldu.

41’inci dakikada Tuzlasporlu oyuncu Yasin Yener, rakibi Emir Alagöz’e yaptığı sert müdahale sonrasında maçın ilk sarı kartını gördü.

Karşılıklı ataklarla geçen ilk 45 dakikada iki takım da gol bulamayınca ilk yarı golsüz sona erdi.

Maçın ikinci yarısına Manisa Futbol Kulübü daha hızlı başladı. Sol kanattan geliştirilen atakta topla buluşan Sertaç Çam’ın şutu kalenin yanından dışarı gitti.

55’inci dakikada sağ kanattan yaptığı koşuyla ceza sahası içerisine giren Serdar Çeliktaş’ın sert şutunu rakip kaleci Bayram Olgun çıkardı.

84’üncü dakikada Manisa Futbol Kulübü’nün kullandığı köşe vuruşu sonrasında Zafer Kurşunlu’nun kafa vuruşunda top az farkla dışarı gitti.

90’ncı dakikada Manisa ekibinden Ali Çamdalı’nın uzaktan sert vuruşunda top az farkla dışarıya gitti.

Uzatmaların son dakikalarında 4 dakika önce oyuna giren Tuzlaspor oyuncusu Ömer Faruk Emeç, ceza sahası içerisinde rakibi Zahit Fındık’a yaptığı sert müdahale sonrasında kırmızı kart görerek oyun dışı kaldı. Bu sırada Tuzlasporlu futbolcular ile Manisa Futbol Kulübü yedek kulübesinde bulunan teknik ekip arasında tartışma yaşandı. Kartın ardından Tuzlasporlu yöneticilerin bulunduğu protokol tribünündekiler hakeme tepki gösterdi. Tepkiyi TFF Başkanı Nihat Özdemir ayağa kalkarak dindirmeye çalışırken polis ekipleri tribüne girdi. Bu sırada Türkiye Futbol Federasyonu Yönetimine sözlü olarak tepki gösteren ve Tuzlaspor tribünündekileri sakinleştirmek isteyen TFF Temsilciler Kurulu Başkanı Abdurrahman Arıcı, yaşadığı kalp rahatsızlığı nedeniyle stadyumda hazır bekleyen ambulansa bindirilerek tedavi için hastaneye götürüldü.



UZATMALARDA GOL SESİ ÇIKMADI



Maçın normal süresi sonunda gol sesi çıkmayınca uzatmalara gidildi. Manisa Futbol Kulübü uzatma dakikalarında 1 kişi eksik oynayan rakibi karşısında etkili oynadı. 101’inci dakikada rakip ceza sahası içerisinde topla buluşan Manisa ekibi oyuncusu Sinan Kurumuş’un dokunuşu kaleciye takıldı. Uzatmaların ilk yarısı da golsüz eşitlikle sona erdi. Uzatmaların ikinci yarısındaki karşılıklı ataklara rağmen gol sesi çıkmayınca karşılaşma penaltı atışlarına gitti.

İlk penaltı atışından Manisa ekibinden Galip Güzel topu ağlarla buluşturdu. Tuzlaspor’un ilk penaltısını kullanan Umut Sönmez de topu ağlarla buluşturdu. Manisa Futbol Kulübü’nün ikinci penaltısında topun başına geçen Sinan Kurumuş, kalecinin yanından topu ağlara gönderdi. Tuzlaspor’un ikinci penaltısını kullanan Göksu Türkdoğan, kaleci ile topu ayrı köşelere gönderdi. Manisa ekibinin 3’üncü penaltısı için topun başına gelen Serdar Deliktaş’ın vuruşunda kaleci Bayram Olgun topu tutmayı başardı. Tuzlaspor’un 3’üncü penaltısını kullanan Muhammed Akarslan ise topu kalenin üstünden dışarıya gönderdi. 4’üncü penaltı için topun başına gelen Manisa ekibi oyuncusu Oğuz Kocabal topu dışarı gönderdi. Tuzlaspor’un 4’üncü penaltısını kullanan Kemal Tokak topu ağlara gönderdi. Manisa Futbol Kulübü’nün 5’inci penaltısını kullanan Ali Çamdalı topu ağlara gönderdi. Tuzlaspor’un son penaltısını kullanan Sadık Baş’ın vuruşu kaleciye takıldı. Manisa ekibinin 6’ncı penaltısını kullanan Mehmet Yılmaz ile Tuzlaspor’un 6’ncı penaltısını kullanan Bülent Uzun topu ağlarla buluşturdu. Manisa Futbol Kulübü oyuncusu Emir Alagöz 7’nci penaltıyı kaçırdı. Tuzlaspor’un 7’nci penaltısını kullanan Samet Asatekin topu ağlara gönderdi. Asatekin’in bu golüyle birlikte Tuzlaspor rakibini 5-4 yenerek TFF 1'inci Lig’e yükselen 3’üncü takım oldu.

İstanbul ekibinin oyuncuları ve teknik ekibi golün ardından saha içerisinde büyük sevinç yaşadı.



