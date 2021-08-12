Hikmet Karaman'ın yeni adresi belli oldu

Türkiye'de birçok farklı takım çalıştıran deneyimli teknik direktör Hikmet Karaman'ın yeni adresi belli oldu.

cumhuriyet.com.tr
12 Ağustos 2021 Perşembe, 09:57
Hikmet Karaman'ın yeni adresi belli oldu
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Son olarak Ankaragücü'nü çalıştıran Hikmet Karaman'ın yeni adresi belli oldu. 

Deneyimli teknik adam bu sezon beIN Sports'da yorumculuk yapacak.

beIN Sports, yayınladığı video ile 61 yaşındaki hocanın bu sezon maçları yorumlayacağını duyurdu. 

Karaman kariyerinde, 16 farklı takım çalıştırdı. 


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