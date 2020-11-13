Hilal Kaplan, kendi uyguladığı "burna tereyağı sürme" yöntemini koronavirüse yakalanan CHP'li Tekin'e önerdi

13 Kasım 2020 Cuma, 23:07

CHP'li Tekin, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Bir süre önce yaptırdığım koronavirüs testi pozitif çıktı. Sağlık durumum gayet iyi. Dualarıyla destek olan dostlarımıza, durumumla yakından ilgilenen Sağlık Bakanı Sayın Fahrettin Koca'ya, doktorum Prof. Dr. Ceyda Erel Kırışoğlu Demir ve tüm sağlık çalışanlarına teşekkür ederim" dedi.

Sabah gazetesi yazarı Hilal Kaplan ise Gürsel Tekin'e kendi uyguladığı "burna tereyeğı sürme" yöntemini önerdi. Kaplan, "Geçmiş olsun Gürsel Bey, hafif atlatırsınız inşallah. Koku alamazsanız ne yapacağınızı biliyorsunuz :) Allah şifa versin" ifadelerini kullandı.

KILIÇDAROĞLU ARAMIŞTI

Kaplan, test sonucunun pozitif çıkmasının ardından koku alamadığını söylemiş, arkadaşlarının tavsiyesiyle kulak çubuğu ile burnuna organik tereyağ sürdüğünü belirtmişti. Kaplan'ın bu sözleri bilim camiasında ve sosyal medyada eleştiri konusu olmuştu. Koronavirüse yakalandığı süreçte CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Kaplan'ı arayarak geçmiş olsun dileklerini iletmişti.







