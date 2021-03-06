Hindistan’da hamile ineğin midesinden 71 kilo atık çıktı: Anne inek ve yavrusu öldü

06 Mart 2021 Cumartesi, 00:00

Geçen haftalarda Faridabad kentinde bir aracın çarparak yaraladığı inek ameliyata alındı. Geçirdiği ameliyat ve tedavinin ardından sağlığına kavuşan ineğin kısa bir süre sonra beklenmedik davranışlar sergilediği belirlendi. Veteriner hekim Dr. Atul Maoria karnına vuran ineğe yeniden çeşitli testler yaptı.

Hamile olduğu belirlenen ineğin midesinde atık tespit edildi.

What happen to our Cow Science? After found 71 KG of plastic, nails & other garbage from a pregnant cow, both the animal and her baby died. About 5 million cows roam India's cities, with many gorging on the vast amounts of plastic litter on the streets.



pic.twitter.com/GoWlGwpRh1 — Licypriya Kangujam (@LicypriyaK) March 5, 2021

Ameliyata alınan inek 4 saatlik operasyon geçirdi. Hamile ineğin yavrusunun büyümek için yeteri kadar yeri olmadığını tespit eden veteriner hekim Maoria, ineğin midesinden 71 kilo ağırlığında plastik ve atık madde çıkardı.

Ameliyatın ardından gözlem altına alınan inek, tedavi sırasında yaşamını yitirdi.

Kaynak: Sputnik