Hindistan’da hamile ineğin midesinden 71 kilo atık çıktı: Anne inek ve yavrusu öldü

Hindistan’da bir aracın çarpmasının ardından ameliyata alınan hamile ineğin midesinden 71 kilo atık madde çıkarken, gözlem altına alınan inek tedavi sırasında öldü. Büyümek için yeteri kadar yeri olmayan yavru inek de hayatını kaybetti.

cumhuriyet.com.tr
06 Mart 2021 Cumartesi, 00:00
Hindistan’da hamile ineğin midesinden 71 kilo atık çıktı: Anne inek ve yavrusu öldü
Abone Ol google-news

Geçen haftalarda Faridabad kentinde bir aracın çarparak yaraladığı inek ameliyata alındı. Geçirdiği ameliyat ve tedavinin ardından sağlığına kavuşan ineğin kısa bir süre sonra beklenmedik davranışlar sergilediği belirlendi. Veteriner hekim Dr. Atul Maoria karnına vuran ineğe yeniden çeşitli testler yaptı.

Hamile olduğu belirlenen ineğin midesinde atık tespit edildi.

Ameliyata alınan inek 4 saatlik operasyon geçirdi. Hamile ineğin yavrusunun büyümek için yeteri kadar yeri olmadığını tespit eden veteriner hekim Maoria, ineğin midesinden 71 kilo ağırlığında plastik ve atık madde çıkardı.

Ameliyatın ardından gözlem altına alınan inek, tedavi sırasında yaşamını yitirdi.

Kaynak: Sputnik


Video Haberler

En Çok Okunan Haberler