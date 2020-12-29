Hizmet İhracatçıları Birliği'nden 54 firmaya ödül: Mayen bu yıl da birinci
Hizmet İhracatçıları Birliği tarafından “2019 Yılı Hizmet İhracatı Şampiyonları” belirlendi. Verdiği çağrı merkezi hizmetlerinden dolayı, Telekomünikasyon kategorisinin kazananı Mayen oldu.
Mayen’in İcra Kurulu Başkanı (CEO) ve Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Soner Cesur
2019 yılında hizmet sektörünün yaklaşık 64 milyar dolarlık ihracata ulaşılmasına katkı sağlayan 54 firma, Hizmet İhracatçıları Birliği tarafından 18 kategoride ödüllendirildi.
“Telekomünikasyon Hizmetleri” kategorisinin kazananı bu yıl da Mayen oldu. Bu yıl kazandığı ödülle Mayen, sektöründe 4 yıldır üst üste hizmet ihracatı birincisi olan tek firma konumuna geldi.
Hizmet ihracatı; ekonomiye benzersiz açılımlar sağlayacak, tüm coğrafyalara uzanabilecek ve büyük kazanımlar elde edilebilecek stratejik bir alan olarak öne çıkıyor. Dünya genelinde 1 milyar 850 milyon kişiye istihdam sağlayan, küresel katma değerin yüzde 65’ini oluşturan hizmetler sektörü, küresel ekonomi ve Türkiye için büyük öneme sahip. Türkiye'de 18 milyon kişiye istihdam imkanı yaratırken, milli gelire 426 milyar dolar katkı sağlıyor.
Her yıl düzenli olarak açıklanan ve Türkiye’nin hizmet ihracatçıları arasından seçilen “Hizmet İhracatı Şampiyonları” listesinde, Telekomünikasyon Hizmetleri kategorisinde birinciliği Mayen alırken, Türksat ikinci ve Millenicom üçüncü oldu.
"İSTİHDAMI VE DÖVİZ GİRDİSİNİ ARTIRACAĞIZ"
Mayen’in İcra Kurulu Başkanı (CEO) ve Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Soner Cesur yaptığı açıklamada, “Mayen olarak Türkiye’nin dört bir yanına yayılmış 4 bini aşkın çalışanımızla, dünyanın en saygın markaları için çağrı merkezleri ve teknoloji temelli BPO hizmetleri sağlıyoruz. Bu yıl telekomünikasyon kategorisinde bir kez daha Türkiye’nin hizmet ihracatı şampiyonu olmaktan büyük bir mutluluk ve gurur duyuyoruz. Bize güvenen müşterilerimize ve verdiğimiz hizmetlerle alanının en iyisi olmamızı sağlayan tüm çalışma arkadaşlarıma canı gönülden teşekkür ederim. Türkiye’nin hizmet ihracatına destek olmak için bir yandan istihdamı ve bir yandan da ülkemizin döviz girdisini artırmak için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz” dedi.
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