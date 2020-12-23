Hollanda İngiltere'ye uçuşları 'şartlı' olarak yeniden açtı
Hollanda, Covid-19'un daha hızlı yayıldığı belirtilen mutasyonunun tespit edilmesi sebebiyle İngiltere'ye uyguladığı seyahat yasağını test sonuçlarının negatif olması şartıyla kaldırdı.
Hollonda, İngiltere’ye seyahat yasağını şartlı olarak kaldırdı. Hollanda hükümetinden yapılan yazılı açıklamada, İngiltere'den seyahat edecek Hollanda ve Avrupa Birliği (AB) vatandaşları dahil tüm yolcuların koronavirüs testlerinin negatif olduğunu göstermeleri durumunda bugünden itibaren Hollanda'ya girişlerine izin verileceği belirtildi.
Deniz veya hava yolu ulaşımıyla ülkeye giriş yapacak yolcuların, yetkililere en geç 72 saat önce yapılan ve koronavirüs testinin negatif olduğunu gösteren belgeyi ibraz etmesi gerektiği ifade edilen açıklamada, sınırlarda ve uçuşlardan önce belgenin kontrol edileceği vurgulandı.
UYGULAMALAR GENİŞLETİLECEK
Açıklamada, sadece koronavirüs testi negatif olanlara seyahat izni verilmesine yönelik uygulamanın İngiltere dışındaki tüm ülkelerden Hollanda'ya seyahat edecek yolcuları da kapsayacak şekilde genişletilmesinin değerlendirildiği bildirildi.
"Kesinlikle gerekli olmadıkça seyahat etmeyin" uyarısının yinelendiği açıklamada, yurt dışından gelenlerin mutlaka 10 gün izole olmaları gerektiği vurgulandı.
En Çok Okunan Haberler
- Alaattin Çakıcı’nın savcılıktaki ifadesi ortaya çıktı
- Asgari ücretin ne olacağı az çok belli oldu
- 'Pelikancılar telaşta, yeni sahip arıyorlar'
- Uzan: Erdoğan seçimi erteleyebilir
- Bankada parası olanlar dikkat! Oranlar değişti
- 'Pandemiden sonra hedonizm salgını yaşanacak'
- 570 yıllık gelenekte Sofuoğlu zihniyeti!
- Erdoğan'dan Demirtaş kararına ilişkin açıklama
- Prof. Dr.Orhan Kural Covid-19 nedeniyle yaşamını yitirdi
- PACE'den Selahattin Demirtaş açıklaması
Video Haberler
- CHP'li Bakan'dan yüz yüze sınavlar iptal edilsin çağrısı
- Fatih Portakal'dan Erdoğan'a 'Demirtaş' yanıtı
- Aleyna Çakır'ın katil zanlısından ölüm tehdidi
- Cemal Enginyurt'tan AKP'ye ilişkin çarpıcı iddia
- İstanbul'da sosyal mesafeyi hiçe sayan kuyruk
- Saç saça baş başa temizlik kavgası kamerada
- Ölüm getiren korkunç iş kazası
- Çanakkale'de tüyler ürperten olay
- Polis ekipleri, “şalterli kaçış” ile şoke oldu
- Çin'de askerlerin el bombası ile imtihanı kamerada
En Çok Okunan Haberler
- Alaattin Çakıcı’nın savcılıktaki ifadesi ortaya çıktı
- Asgari ücretin ne olacağı az çok belli oldu
- 'Pelikancılar telaşta, yeni sahip arıyorlar'
- Uzan: Erdoğan seçimi erteleyebilir
- Bankada parası olanlar dikkat! Oranlar değişti
- 'Pandemiden sonra hedonizm salgını yaşanacak'
- 570 yıllık gelenekte Sofuoğlu zihniyeti!
- Erdoğan'dan Demirtaş kararına ilişkin açıklama
- Prof. Dr.Orhan Kural Covid-19 nedeniyle yaşamını yitirdi
- PACE'den Selahattin Demirtaş açıklaması