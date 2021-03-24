Hollanda milli maçının 11'i belli oldu

(A) Milli Futbol Takımımız, Atatürk Olimpiyat Stadı'nda Hollanda ile karşılaşıyor. 11'le belli oldu.

cumhuriyet.com.tr
24 Mart 2021 Çarşamba, 18:43
Hollanda milli maçının 11'i belli oldu
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(A) Milli Futbol Takımımız, Atatürk Olimpiyat Stadı'nda Hollanda ile karşılaşıyor. 11'le belli oldu.

TÜRKİYE: Uğurcan, Zeki, Ozan Kabak, Çağlar, Umut, Okay, Ozan Tufan, Hakan, Yusuf, Kenan, Burak.

HOLLANDA:Cillessen,Tete, De Lİgth, Bilnd, Wijndal, Wijnaldum, De Jong, Roon, Malen, Berghus, Depay


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