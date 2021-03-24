Hollanda milli maçının 11'i belli oldu
(A) Milli Futbol Takımımız, Atatürk Olimpiyat Stadı'nda Hollanda ile karşılaşıyor. 11'le belli oldu.
(A) Milli Futbol Takımımız, Atatürk Olimpiyat Stadı'nda Hollanda ile karşılaşıyor. 11'le belli oldu.
TÜRKİYE: Uğurcan, Zeki, Ozan Kabak, Çağlar, Umut, Okay, Ozan Tufan, Hakan, Yusuf, Kenan, Burak.
HOLLANDA:Cillessen,Tete, De Lİgth, Bilnd, Wijndal, Wijnaldum, De Jong, Roon, Malen, Berghus, Depay
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