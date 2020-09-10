Hollanda'da Türk düğün salonundaki kavgaya karışanlarda koronavirüs çıktı, davetliler karantinaya alınacak

10 Eylül 2020 Perşembe, 14:28

AFP



Hollanda'da, Türk göçmenlere ait bir düğün salonunda pazar akşamı davetliler arasında çıkan kavgada bıçaklanan 15 yaşındaki çocuğun koronavirüs testinin pozitif çıktığı açıklandı.

Belçika ve Hollanda makamları, başta kavgaya karışanlar olmak üzere, düğüne katılan tüm davetlilerin test edilerek karantinaya alınması için harakete geçti.

Hollanda'nın Belçika sınırındaki Rijsbergen kasabasında bulunan, Türk göçmenlere ait Sultan Palace'da (Sultan Sarayı) geçen pazar akşamı yapılan düğün olaylı sona erdi.

Belçika ve Hollanda'dan yaklaşık 200 davetlinin katıldığı düğünde, iki grup arasında tartışma başladı. Saat 22:00 sıralarında tartışma kontrolden çıkarak, kavgaya dönüştü. Salon dışına taşan kavgada, 15 yaşındaki bir erkek çocuğu bıçaklanarak ağır yaralandı.

Hollanda polisi, Belçika'dan gelen 20 ve 25 yaşlarındaki iki zanlıyı yakaladı. Ancak Belçikalı savcı, yeterli kanıt bulunmadığı için zanlıları serbest bıraktı.

Bıçaklanan 15 yaşındaki çocuk ise yaşadığı yer olan, sınırın diğer tarafındaki Anvers (Antwerpen) kentinde bir hastaneye kaldırıldı. Hastanede yapılan testler sonucu, çocuğun koronavirüs olduğu belirlendi.

Nieuwsblad gazetesine göre, bu gelişme üzerine Belçika makamları Hollanda'yı uyardı. Belçikalı yetkililer, kavgaya karışanlar başta olmak üzere, davetlilerin tümüne test yapılarak takip edilmelerini istedi. Yetkililer, test sonuçları çıkana kadar davetlilerin karantinaya alınması çağrısında da bulundu.

Sultan Palace yetkilileri, davetlilerde koronavirüs çıkması ve karantina talebi konusunda hiçbir bilgileri olmadığını söyledi. Bir görevli, davetliler ve kavga nedeni konusundaki soruları da yanıtsız bıraktı ve "Bununla ilgili hiçbir şey söylemek istemiyoruz" dedi.