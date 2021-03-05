Hollanda’dan yeni Covid-19 testi: Çığlık atmak yeterli

05 Mart 2021 Cuma, 13:59

Peter van Wees’in icat ettiği makinede katılımcılar hava geçirmeyen bir kabine girerek çığlık atıyor ya da şarkı söylüyor. Endüstriyel bir hava temizleyici, katılımcının ağzından çıkan tüm parçacıkları toplayıp bunları analiz ediyor. Koronavirüs, makine içerisinde nanometre ölçeğindeki bir cihaz tarafından tanımlanarak kişinin enfekte olup olmadığı bildiriliyor.

Van Wees, “Koronavirüs taşıyıcısı iseniz bağırıp çığlık attığınız anda virüs içeren on binlerce parçacığı etrafa yaymış oluyorsunuz” dedi.

Mucit Peter van Wees, icat ettiği makineyi Amsterdam’da bir koronavirüs test merkezinin yanına kurarak normal koronavirüs testi yaptıran insanlar üzerinde denediğini belirtiyor.

Reuters'ta yer alan habere göre, icadı deneyen Soraya Assoud, “İnsanları rahatsız etmeden çığlık atabilmek çok hoş bir duyguydu. Meditasyon amacıyla kullanmak da iyi bir fikir olabilir. Ayrıca çok da eğlenceliydi” dedi.

Peter van Wees, icadının konser girişlerinde, havaalanlarında, okullarda ve ofislerde kullanılabileceğini söylüyor.

Projede yer almayan Hollanda Ulusal Sağlık Enstitüsü Sözcüsü Geert Westerhuis, hızlı, doğru sonuç veren test kitlerini araştırdıklarını söylüyor ve bu yeni icat hakkında çok az şey bildikleri için nasıl çalıştığını tahmin edemediklerini belirtiyor.