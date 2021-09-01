Hollandalı forvet Luuk de Jong, Barcelona'ya transfer oldu

Barcelona, Sevilla forması giyen Hollandalı forvet Luuk de Jong'u kiraladığını açıkladı.

cumhuriyet.com.tr
01 Eylül 2021 Çarşamba, 09:54
Hollandalı forvet Luuk de Jong, Barcelona'ya transfer oldu
Abone Ol google-news

Bu sezon Beşiktaş'ın transfer gündeminde olan ve her konuda anlaşmasına rağmen imzayı attırmadığı Luuk de Jong, Barcelona'ya transfer oldu. Kulüpten yapılan açıklamada Sevilla'da forması giyen Hollandalı futbolcunun 1 seneliğine kiralanadığını açıkladı. 

31 yaşındaki Hollandalı forvet, kariyerinde 494 maça çıktı. 201 gol atan De Jong, 104 asist yaptı.

Transferin son günü beklenmedik transfere imza atan Katalan kulübü, transfer sezonunun bitmesine saatler kala Antoine Griezmann'ı Atletico Madrid'e kiraladı.


Video Haberler

En Çok Okunan Haberler