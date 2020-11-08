Huawei'den yeni arama motoru: Petal Search
Huawei’nin geliştirdiği Petal Search arama motorunun en büyük amacı Huawei ve diğer Android kullanıcılarının hızlı ve kolay bir şekilde istedikleri bilgiye ulaşmasını sağlamak.
Petal Search sayesinde kullanıcılar aramak istedikleri konu ve uygulamalar için tek bir ana ekranda arama yaparken cihazlarında yeni uygulamalar arayıp indirerbilecek veya mevcut olanları güncelleyebilecekler.
Avrupa başta olmak üzere, bugün dünya genelinde 170’ten fazla ülkede, 15 milyondan fazla kullanıcısı olan Petal Search ile, haber, alışveriş, seyahat, spor, finans, vb. birçok kategoride olmak üzere merak edilen son dakika haberler, en yakındaki restoranlar, beğenilen bir yemeğin tarifi, favori dizinin son bölümü, en sevilen şarkıcının son albümündeki parçalar, gelecek haftanın spor etkinlikleri gibi aramalar rahatlıkla gerçekleştiriliyor. Tüm arama sonuçları kullanıcının kişisel tercihlerine ve bulunduğu lokasyona göre özelleştirilebiliyor.
Sıradan bir İnternet araması yapılmasının çok ötesine geçen Petal Search, her kategori ve aramaya özel sonuçlarıyla dikkat çekiyor. Kullanıcılar, herhangi bir internet sitesini ziyaret etmeden müzik dinleyebilir, otel rezervasyonu yapabilir, sadece bir anahtar kelime yazarak ilgili tüm haberleri okuyabilirler. “Yakınımdakiler” sekmesi ile de yaşanılan yerdeki restoranları görüntüleyebilir, market fiyatlarına göz atılabilir, uygun kiralık evleri harita ile uzaklığına karar verilebilir.
Uygulama bulma konusunda özelleşmiş tam bir arama motoru olarak çalışan Petal Search, ters görsel aramalarını da destekliyor. Kullanıcı belli bir görsele benzer görselleri, ister dosya olarak Petal Search’e tanıtarak ister akıllı telefon kamerasından fotoğrafını çekerek arama işlemine başlayabiliyor.
Petal Search’te uygulama açıldığında kullanıcıyı karşılayan "Size Özel" sekmesi ile en çok aranan kelimeleri görerek gündemden anında haberdar olunabiliyor ve ilgi çeken gündem kelimelerine tıklanarak konu hakkında daha fazla bilgi alınabiliyor.
Petal Search bugünkü yapısıyla halihazırda kendi sektöründe çok büyük öneme sahip olan birçok marka ile iş birliği yapmış durumda. HepsiBurada, Blu TV, Puhu Tv, Mynet vb. birçok önemli marka Petal Search ile kullanıcıların karşısına çıkıyor.
GÜVENİLİR ARAMA MOTORU
Gizlilik konusunda AB standartlarında sertifika sahibi olan ve kullanıcı verilerini izlemeyen Petal Search, tercihe göre arama dili ve bölgesi seçebilme, arama geçmişini kapatabilme ve uygunsuz içerikleri filtreleyebilme seçenekleri gibi özellikleriyle de kullanıcılarına özel bir deneyim sunuyor.
GDPR uyumluluğu için ePrivacy Seal tarafından onaylı arama motoru, Huawei kullanıcıları için en yüksek veri gizliliği ve güvenliği standartlarını hedefliyor. Buna ek olarak, daha güvenli bir arama deneyimi için kullanıcı verileri, kullanıcıların kendi bölgesinde saklanıyor.
ÖNEMLİ BİR KISMINI TÜRK MÜHENDİSLER GELİŞTİRİYOR
Petal Search'i rakiplerinden ayıran en yenilikçi özelliği tamamen yapay zeka ve makine öğrenimi modelleri üzerinde geliştirilmiş olması. Bunun yanı sıra, Petal Search yerelleştirme faaliyetlerine büyük önem veriyor. Projenin oldukça önemli bir kısmının Huawei Türkiye Ar-Ge Merkezi’nde Türk mühendisler tarafından geliştirilip ekosisteme kazandırıldığını söylemek mümkün.
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