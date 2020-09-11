Hükümetin teşvikiyle 7 milyon vatandaş ile 1 milyon esnaf kredi çekmişti
Pandemide ikinci dalga endişesi yaşayan vatandaş, ekonomide iyileşme olmadan taksitleri nasıl ödeyeceğini düşünüyor.
Hükümetin zor durumda kalan vatandaş, esnaf ve işletmelere doğrudan değil kredileri teşvik ederek verdiği destekte sıkıntılı süreç başlıyor.
6 ay ödemesiz alınan kredilerde taksit ödeme zamanı geldi. İkinci dalga korkusu yaşayan kredi borçluları, taksitleri nasıl ödeyeceğini düşünmeye başladı.
Hükümet pandeminin ilk aylarında piyasaları canlandırmak için vatandaşları düşük faizli ve ödemesiz dönemleri bulunan kredilere yönlendirmişti. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun verilerine göre, TL kredi hacmi 8 ayda 615 milyar TL arttı.
Özellikle kamu bankalarının verdiği temel ihtiyaç ve işletme kredisi paketlerinden nisan ayında yararlananlar için ödemesiz dönem ekim itibarıyla bitiyor. Şimdi ihtiyaç kredisi çeken 7 milyon vatandaş ile Halkbank’ın Esnaf Destek Paketi kapsamında kullandırdığı işletme kredisinden yararlanan 1 milyon esnaf, ekonomide olumlu bir gelişme olmamasına rağmen taksitleri nasıl ödeyeceğini düşünmeye başladı.
Üstelik bir yandan faizler artıp krediler de kısıldığı için ikinci dalganın kapıyı çaldığı bugünlerde borcu borçla ödemek de zorlaştı.
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