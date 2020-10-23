Hükümetin yapamadığını restoranlara yaptırdı

23 Ekim 2020 Cuma, 15:05

Pandeminin ilk aylarında gerçekleştirdiği kampanya ile çocuklara ücretsiz yemek verilmesini sağlayan İngiliz futbolcu Marcus Rashford, bu kampanyanın devam ettirilmesi gerektiğini belirterek hükümette tekrar bir çağrıda bulunmuştu. Rashford’ın talebi hükümettin mecliste almış olduğu karar ile reddedildi. Alınan karar sonrasında hükümete yönelik eleştiriler artarken, Rashford’ın kampanyasına destek pandemide en çok etkilenen sektörlerden birisi olan restoran ve kafelerden geldi. İngiliz futbolcu sosyal medyadan yaptığı paylaşımda çocuklara ve küçük çocuğu olan ailelere verilecek kuponların dağıtılacağı restoran ve kafelerin olduğu bir harita paylaştı. Haritada restoranların olduğu bölgeler işaretlenirken, paylaşımın altında kampanyaya destek olmak isteyen restoran ve kafeler kendi tekliflerini paylaştı. Wigan, Watford, St. Helens, Middlesbrough, Hull ve Liverpool’un başlattığı kampanyaya artan paylaşımlar sonrasında birçok şehirden destek mesajları geldi. Guardian’da yer alan haberde Stevenage’deki bir restoranın sahiplerinin demecine yer verilirken şu ifadeler yer aldı; ‘’ Hükümetin almış olduğu bu karar için bir şey yapamayız, ancak bu yardım etmemizi engelleyemez. Virüsün en çok etkilediği sektörlerden birisinde çalışıyoruz ancak bunu bahane olarak kullanamayız. ‘’

Rashford’ın yaptığı paylaşımların altında restoranlar kendi sunabilecekleri teklifleri paylaşırken, Shrewsbury’de yer alan restoranlar kendi bölgelerindeki okullara giden çocuklara ücretsiz yemek vereceklerini açıkladı.

Rashford’ın kampanyasına destek verenlerden birisi olan Londra Belediye Başkanı Sadiq Kahn Twitter’dan yaptığı paylaşımda; ‘’ Ülkemizin, hükümetten daha cömert olduğunu tekrar görmüş olduk. ‘’dedi.