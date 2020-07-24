Hüseyin Özbek'ten Feyzioğlu'na yanıt: Barolar siyasi gücün vesayeti altına sokuluyor
Türkiye Barolar Birliği (TBB) Başkanı Metin Feyzioğlu, çoklu baro düzenlemesi ile birlikte İstanbul, Ankara ve İzmir'in Türkiye Barolar Birliği üzerindeki vesayetine son verildiğini ve bunun da "devrim niteliğinde" olduğunu söyledi. Feyzioğlu'nun bu sözlerinin ardından Türkiye Barolar Birliği Başkan Yardımcısı Hüseyin Özbek'ten yanıt geldi.
TBB Başkanı Metin Feyzioğlu A Haber yayınında Meclis'ten geçerek yasalaşan çoklu baro düzenlemesini değerlendirdi. Feyzioğlu, daha önce karşı olduğunu belirttiği çoklu baro düzenlemesine destek verdi. Düzenlemenin "devrim niteliğinde" olduğunu belirten Feyzioğlu, üç büyük şehrin vesayetine son verildiğini ileri sürdü. Feyzioğlu, tüm baroların Türkiye Barolar Birliği'nin asli unsuru hale geldiğini, böylece 1969'daki kuruluş ruhuna dönüldüğünü kaydetti.
Feyzioğlu'nun bu sözlerine Twitter üzerinden yaptığı paylaşımla yanıt veren TBB Başkan Yardımcısı Hüseyin Özbek, şu ifadeleri kullandı:
''İstanbul,Ankara,İzmir barolarının TBB üzerinde tahakkümü söz konusu değil. Tam aksine barolar tahakküm altına alınıyor. Barolar siyasi gücün vesayeti altına sokuluyor!'
"ÇOKLU BAROYA KARŞIYIZ" DEMİŞTİ
TBB Başkanı Feyzioğlu yasanın hazırlık sürecinde çoklu baro düzenlemesine destek verdikleri iddiasını yalanlamış, "Biz iki sene önce de karşıydık, bugün de karşıyız" demişti.
Video Haberler
- AKP Kadın Kolları'ndan dikkat çeken toplu istifa
- İzmir’in en büyük fay hattı görüntülendi
- Ayasofya’ya giremedi, gözyaşlarına boğuldu
- Ayasofya Camii'nde ilk hutbe: Ali Erbaş kılıçla çıktı
- Maske takmayı reddettiği için uçaktan indirildi
- Ali Sunal ve Berkay kavga mı etti? İşte ilk açıklama
- Lüks yat alev alev böyle yandı
- Muharrem İnce'den yeni 'davet' açıklaması
- Erdoğan Ayasofya Cami tabelasını böyle açtı
- Polis bariyerini aşan kalabalık Ayasofya'ya koştu