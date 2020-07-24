Hüseyin Özbek'ten Feyzioğlu'na yanıt: Barolar siyasi gücün vesayeti altına sokuluyor

24 Temmuz 2020 Cuma, 18:53

TBB Başkanı Metin Feyzioğlu A Haber yayınında Meclis'ten geçerek yasalaşan çoklu baro düzenlemesini değerlendirdi. Feyzioğlu, daha önce karşı olduğunu belirttiği çoklu baro düzenlemesine destek verdi. Düzenlemenin "devrim niteliğinde" olduğunu belirten Feyzioğlu, üç büyük şehrin vesayetine son verildiğini ileri sürdü. Feyzioğlu, tüm baroların Türkiye Barolar Birliği'nin asli unsuru hale geldiğini, böylece 1969'daki kuruluş ruhuna dönüldüğünü kaydetti.

Feyzioğlu'nun bu sözlerine Twitter üzerinden yaptığı paylaşımla yanıt veren TBB Başkan Yardımcısı Hüseyin Özbek, şu ifadeleri kullandı:

''İstanbul,Ankara,İzmir barolarının TBB üzerinde tahakkümü söz konusu değil. Tam aksine barolar tahakküm altına alınıyor. Barolar siyasi gücün vesayeti altına sokuluyor!'

"ÇOKLU BAROYA KARŞIYIZ" DEMİŞTİ

TBB Başkanı Feyzioğlu yasanın hazırlık sürecinde çoklu baro düzenlemesine destek verdikleri iddiasını yalanlamış, "Biz iki sene önce de karşıydık, bugün de karşıyız" demişti.