Huzurevlerinde koronavirüs aşısı yapılmaya başlandı
Huzurevleri ve bakımevlerinde kalanlarla, çalışan personelin aşılanmasına bugün itibarıyla başlandı. 90 yaş üzeri yurttaşlar da evlerinde aşılanacak.
"Covid-19 Aşısı Ulusal Uygulama Stratejisi"ne göre, 14 Ocak Perşembe ülke genelinde sağlık çalışanları ile başlatılan aşılama çalışmaları devam ediyor.
Sağlık çalışanlarının ilk doz aşılarının tamamlanma aşamasına gelmesiyle programın 1. aşamasının 2. adımı bugün itibarıyla başladı.
Bu kapsamda Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na bağlı resmi ve özel huzurevleri, engelli bakım merkezleri ve korumaevleri gibi kuruluşlarda kalan kişiler ve personele Sinovac firması tarafından üretilen CoronaVac aşısının ilk dozu yapılıyor.
Bir haftada tamamlanması planlanan programda, resmi ve özel bakımevlerindeki 18 bin 450 personel ile 30 bin engelli, resmi ve özel huzurevlerindeki 14 bin 470 personel ile 24 bin 200 yaşlı olmak üzere toplam 87 bin 120 kişi aşılanacak.
90 YAŞ ÜSTÜNE EVDE AŞI YAPILACAK
Öte yandan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 81 ilin sağlık müdürleriyle yaptığı görüşmede, Covid-19 aşılamalarına ilişkin, "90 yaş üstü vatandaşlarımızı sağlık kuruluşlarına getirmeden; aşılamalarını evinde, yerinde organize etmenizi istiyoruz" dedi.
Aşılama programının 1. aşamasının 2. adımına geçiyoruz. Yarından itibaren Huzurevleri ve Bakımevlerinde kalanlar ile bu vatandaşlarımızın bakımından sorumlu kişilerin aşılanmasına başlanacak. Aynı zamanda 90 yaş üzeri vatandaşlarımız için de program yarın başlıyor. pic.twitter.com/A9NL22PEbL— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) January 18, 2021
Koca'nın toplantıda, sağlık çalışanlarına yönelik aşılamanın çarşamba günü tamamlanmasını istediği de ifade edildi. Koca ayrıca hastalık gibi bazı istisnai durumlar sebebiyle aşısını yaptıramayan sağlık çalışanlarının sürecin devamında aşı yaptırabileceğini de açıkladı.
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