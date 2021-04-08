İstanbul İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Kemal Memişoğlu'ndan aşı açıklaması

İstanbul İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Kemal Memişoğlu'ndan aşı açıklaması
İstanbul İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, 60 yaş ve üstü yurttaşlara tüm devlet hastanelerinde BioNTtech aşısı yapılabildiğini açıklayarak "Kurallara uyarak salgının üstesinden geleceğiz" dedi.
Koronavirüs vakalarındaki artış devam ederken İstanbul İl Sağlık Müdürü Memişoğlu, aşılama süreciyle ilgili açıklamada bulundu. Twitter hesabından bir paylaşım yapan Prof. Dr. Memişoğlu, BioNTech aşısıyla ilgili bilgi verdi.
'SALGINDA EN BÜYÜK SİLAHIMIZ AŞI'
Kemal Memişoğlu, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:
''60 yaş üstü vatandaşlarımıza tüm devlet hastanelerimizde Biontech aşısı yapılabilmektedir. Büyüklerimizi randevu alarak (hafta sonu dahil) hastanelerimize bekliyoruz. Salgında en büyük silahımız aşı. Kurallara uyarak Salgının üstesinden geleceğiz. Durmak yok çalışmaya devam.''
60 YAŞ üstü vatandaşlarımıza tüm Devlet hastanelerimizde BİONTECH aşısı yapılabilmektedir Büyüklerimizi randevu alarak (hafta sonu dahil) hastanelerimize BEKLİYORUZ. Salgında en büyük silahımız AŞI..— Prof. Dr. Kemal Memişoğlu (@drmemisoglu) April 8, 2021
Kurallara uyarak Salgının üstesinden geleceğiz.
Durmak yok çalışmaya devam
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