İBB ailesinin acı günü...
Covid-19 hastalığına yenik düşen 30 yaşındaki İBB çalışanı Özgün Öztürk, göz yaşları eşliğinde toprağa verildi. Başkan Ekrem İmamoğlu acılı aileyi cenazede yalnız bırakmadı...
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Yuvam İstanbul Sultangazi Çocuk Etkinlik Merkezi’nde birim asistanı olarak görev yapan 21 haftalık hamile Özgün Öztürk (30), Covid-19 hastalığı nedeniyle yaşamımı yitirdi.
Öztürk için Gazi Mahallesi’ndeki Gazi Cemevi’nde düzenlenen cenaze töreninde, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve İBB üst yönetimi hazır bulundu.
Öztürk’ün ailesine ve yakınlarına başsağlığı dileklerini ileten İmamoğlu, genç yaşta hayatını kaybeden mesai arkadaşının gözü yaşlı eşi Ufuk Öztürk, annesi Nuriye Dündar ve babası Mehmet Doğan’ın acılarına ortak oldu.
Öztürk’ün Gazi Cemevi’nden kaldırılan cenazesi, Gazi Mezarlığı’nda toprağa verildi.
21 haftalık hamile olan merhum Öztürk, 10 Haziran 1991’de doğdu. 2 Mart 2020 tarihinden bu yana Sultangazi Çocuk Etkinlik Merkezi’nde birim asistanı olarak görev yapan Öztürk, Kocaeli Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım mezunuydu.
Video Haberler
- Erdoğan ve İmamoğlu anmada bir arada
- Taksicinin vurulma anı kameraya böyle yansıdı
- Kuduz vaşak dehşeti! Eşine yapışan hayvana silah çekti
- Afiş de tıpkı 128 milyar dolar gibi uçup gitti
- Arkasından gizlice yaklaşıp dehşeti yaşattı
- Ekrem İmamoğlu'ndan dikkat çeken paylaşım
- Nihat Hatipoğlu'na 'astral seyahat' sorusu gündem oldu
- İstilacı böcek, Anadolu'ya giriş yaptı
- Kılıçdaroğlu: Bunları artık yemeyin, bunlar gidici
- Ayşenur Arslan: Ali Kırca'ya çok kırgınım
En Çok Okunan Haberler
- Sinovac'ın gerçek yaşam’ sonuçları duyuruldu
- Eski hakemden Beşiktaşlıları kızdıran flaş tweet!
- Son anket açıklandı: MHP seçmeninden Erdoğan'a şok!
- Kanal İstanbul toplantısında zorbalık
- Serdar Ortaç'tan Erdoğan ve Kılıçdaroğlu yorumu
- Genco Erkal ifadeye çağrıldı
- Basın toplantısında CNN Türk muhabirine sert yanıt
- Yetkim var dedi ve uyardı: Hemen iptal ederim, acımam!
- Sağlık Bakanlığı güncel koronavirüs verilerini paylaştı
- Toprak kayması nedeniyle bir apartman tahliye edildi