İBB Başkanı İmamoğlu: Meclis'ten çıkmasa da oranın adı 'Atatürk Kent Ormanı'dır

30 Mayıs 2020 Cumartesi, 16:10

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, 19 Mayıs'ta açılışı yapılan Sarıyer Hacıosman'daki Atatürk Kent Ormanı'nın adının "Atatürk Kent Ormanı" olması için Aralık ayında İBB Meclisi'ne talepte bulunduklarını ancak henüz karar çıkmadığını belirterek, "Umuyorum Temmuz ayı Meclisi'nde çıkacak. Ama çıkmasa da oranın adı artık Atatürk Kent Ormanı" dedi.

HEYKELİNİ YAPACAĞIZ

Uğur Dündar ve Yılmaz Özdil'in Tele 1'de yayımlanan "Demokrasi Arenası" programına katılan İmamoğlu, Afet İnan'ın, "Atatürk Hakkında Hatıralar ve Belgeler" kitabını kaynak göstererek ; "Büyük Fatih'e her zaman hayranlığını belirten Atatürk, o büyük Türk devlet adamı için İstanbul'da ebedi kalabilecek bir abidenin ve hatta heykelinin yapılmasını daima söylemiş ve arzu etmiştir. Bu yer için Ayasofya Camii yanındaki meydan, Kızkulesi, Rumeli Hisarı veya Fatih'in gemilerini kızakla geçirdiği deniz kıyısı diye yer tarifini yapmış. Atatürk'ün geçmişe duyduğu bu saygıyı bir vasiyet kabul ediyoruz. Bunu yerine getirecek çalışmalarımızı başlattık" diye konuştu.

VEDA YOLU ROTASI

Bu anlamda ikinci rotalarının "Koca Sinan Rotası" olacağına belirten İmamoğlu, şu bilgileri verdi:

"Bence İstanbul'un en değerli izlerini bize hediye eden Mimar Sinan'ın rotası. Dolmabahçe'den başlayan, Karaköy'ün içinden geçen ve Galata Köprüsü'nden sonra Gülhane Parkı’nın içinden Sarayburnu’na indiği o rotayı da bu milletin önderinin bir 'Veda Yolu Rotası'nı İstanbul'a hediye edeceğiz. Mustafa Kemal Atatürk'ün vasiyetini de İstanbul'un en doğru yerinde, tavsiyelerini dikkate alarak, doğru bir yarışmayla, Fatih Sultan Mehmet ve İstanbul sürecini tanımlayan bir anıtı da bu kente inşallah hediye edeceğiz."

BİR PROJENİN SAHİBİ BİR SİYASİ PARTİ OLMAZ

İmamoğlu, Haliç'in çamuru ve eski İSKİ Genel Müdürü ve eski bakanlardan Veysel Eroğlu'nun eleştirileriyle ilgili şunları söyledi:

"Dünyanın hiçbir ülkesinde, süreci 'Ben yaptım' diye tariflemek, çok da normal karşılanmaz. Bu, devletin büyüklüğüne ve kapsayıcılığına da aykırı. Haliç'te, projesi hazırlanmış tesisin sürecini biz başlattık, tamamladık ve devreye soktuk. Dip taramayı otomatik bir sistemle yaparak, çamuru bir boru düzeniyle alarak, suyunu ayrıştırarak, kurutulmuş haliyle nakliye edecek düzenin sistemini kurmuşuz. 4 sene de burası yaklaşık 300 bin ton dip çamurunu temizleyecek. Böyle bir süreci başlatmış bir insana bir şey demenize de gerek yok ya da bunu kötülemenize de gerek yok ya da 'Ben yaptım' diyerek birilerinin bu işi afişe etmesine de gerek yok."

‘BU PROJEYİ BEN YAPTIM’ SÖZÜNÜ DUYMAYACAKSINIZ

"Benim ağzımdan, hiçbir zaman ‘Bu projeyi ben yaptım’ sözünü duymayacaksınız. Benim ağzımdan, hiçbir zaman, 'Bu benim partimin projesidir' diye duymayacaksınız. Yaptığımız, yapacağımız ya da bitirdiğimiz projeler; Türkiye Cumhuriyeti'nin, İBB’nin, İstanbul halkının projeleridir. Bunu deseniz ne kaybedersiniz Allah aşkına. Bunu demek, yücelmek ve yüceltmek demektir."

İNSANLARIN LİYAKATİNE İNANIRIM

"Haliç'te ne yazık ki, belli bir dönem ihmal edilmişlik üzerinden dip birikmeleri artmış durumda. Sayın Veysel Eroğlu’na göre, 6 ayda ben orayı çamurla doldurmuşum. Bir gazete üzerinden bana soruyor. Niçin soruyor, onu da anlamış değilim. Sayın Eroğlu'na şunu hatırlatmak isterim: Benim Genel Müdürüm (İSKİ Genel Müdürü Raif Mermutlu) onunla çalışmış bir insan. 2 tane Genel Müdür Yardımcım, onunla çalışmış insanlar. Bu süreçleri, çok hassas yönetirim ben. Akla, bilime inanırım."