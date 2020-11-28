İBB harekete geçti, evsiz yurttaşlar otellere yerleştirildi
Saraçhane'de köprü altında yatan evsiz yurttaşlar, İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından otellere yerleştirildi.
İstanbul'da koronavirüse karşı alınan yeni tedbirler ile birlikte saat 20.00'de sokağa çıkma yasağı başladı. Yasağın ardından onlarca evsiz Saraçhane'deki köprü altında yan yana uyumaya çalıştı.
Sosyal medyada yayılan bu görüntülerin ardından İstanbul Büyükşehir Belediyesi, harekete geçti ve evsiz yurttaşlara yardım eli uzattı.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Daire Başkanı Yavuz Saltık, sosyal medya hesabı üzerinden, "Saraçhane'deki evsiz insanlarımızı İstanbul Büyükşehir Belediyesi olarak otellere yerleştirdik" dedi.
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