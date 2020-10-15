İBB, Kenter Tiyatrosu'nu bünyesine katıyor

15 Ekim 2020 Perşembe, 23:39

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclisi ekim ayı 3. oturumu, yeni tip koronavirüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında Yenikapı'daki Avrasya Gösteri Merkezi'nde gerçekleştirildi.

Meclis 2. Başkanvekili Ömer Faruk Kalaycı başkanlığında yapılan toplantıda, "Kenter Tiyatrosu", "Formula-1" ve "Büyükçekmece'deki Albatros bölgesi"yle ilgili komisyon raporları oylamaya sunuldu.

Meclis'te, Şişli'deki Yıldız Kenter Tiyatrosu'nun Şehir Tiyatroları bünyesinde faaliyetini sürdürmesi için İBB tarafından satın alınmasını içeren komisyon raporu oylamaya sunuldu ve oybirliği ile kabul edildi.

iBB Meclisi Temmuz ayı toplantısında "teknik sıkıntı" gerekçesiyle desteğini çeken AKP-MHP grubu, bu kez destek verince tiyatronun İBB bünyesine katılması kararı oybirliğiyle alındı.



KENTER TİYATROSU

Kent Oyuncuları (Kenterler) Yıldız Kenter ve Müşfik Kenter kardeşlerin kurucusu olduğu özel tiyatrodur.

Kenter kardeşler; 1951'den 1962'ye kadar oyun sergiledikleri Site tiyatrosunun adını değiştirerek Kent Oyuncuları yaptılar. Yıldız Kenter'in eşi Şükran Güngör de gruptaydı. Bir süre Karaca Tiyatrosu’nda, sonra da Dormen Tiyatrosu’nda konuk oyuncu olarak perde açtılar. Uzun zaman turnelerle Anadolu'yu dolaştılar. Bir süre sonra (1968) kendi tiyatrolarını yaptırıp, Harbiye’deki “Kenter Tiyatrosu”na taşındılar.