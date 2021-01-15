İBB Meclisi'nde karar alındı: Avcılar'da usulüne uygun binalar tüm katları ile yenilenebilecek
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclisi'nin dünkü son toplantısında alınan kararla Avcılar'da kooperatiflerin ardından usulüne yapılan binaların tümünün yenilenebilmesine izin verildi. Böylece ruhsatlı olan 4 kattan yüksek binaların yenilenmesinin önü açılmış oldu.
İBB Meclisi'nin dünkü son toplantısında alınan kararla Avcılar'da kooperatiflerin ardından usulüne yapılan binaların tümünün yenilenebilmesine izin verildi. Böylece ruhsatlı olan 4 kattan yüksek binaların yenilenmesinin önü açılmış oldu.
İmar Plan Notu Değişikliği İBB Meclisi Ocak Ayı 2. Oturumu'nda ele alındı. Meclisin dünkü toplantısında oy birliği ile alınan kararla daha önce kooperatiflere tanınan çok katlı binalara kentsel dönüşüm kapsamında yenilenme izni verilmesini ön gören hak diğer binalara da tanındı. Böylece daha önce yapılan ve imar ruhsatı alan 4 katın üzerindeki kooperatifler tarafından yapılanların dışındaki 'Usulüne uygun' olarak ruhsat izni alan tüm binaların da kentsel dönüşüm için başvurmalarına olarak sağlandı.
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