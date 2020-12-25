İBB Sözcüsü Murat Ongun: 20 milyon TL kamu kaynağı heba olacak

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), yıl sonunda süresi dolacak mevcut internet frekansının 2021 sonuna kadar uzatılması için Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'na (BTK) talepte bulundu. Talebe 31 Aralık tarihine kadar onay verilmemesi durumunda 4 milyon İstanbullu 'İBB WiFi' kullanamayacak.

cumhuriyet.com.tr
25 Aralık 2020 Cuma, 13:25
İBB Sözcüsü Murat Ongun: 20 milyon TL kamu kaynağı heba olacak
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İBB, yıl sonunda süresi dolacak mevcut internet frekansının 2021 sonuna kadar uzatılması için BTK’dan talepte bulundu. Frekans süresinin uzatılmaması halinde, 4 milyon İstanbullu İBB WiFi kullanamayacak.

20 MİLYON TL KAMU KAYNAĞI HEBA OLACAK

İBB Sözcüsü Murat Ongun duruma isyan ederek sosyal medya hesabından şu paylaşımı yaptı:

31 Aralık tarihine kadar onay verilmemesi durumunda İstanbul'da 4 milyon aboneye ulaşan, ücretsiz #İBBWİFİ hizmeti ne yazık ki sağlanamayacak ve 20 milyon TL kamu kaynağı heba olacak. Özellikle de eğitimlerine online olarak devam eden öğrencilerimiz ve hastaneler mağdur olacak.



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