İBB Sözcüsü Murat Ongun: 20 milyon TL kamu kaynağı heba olacak

25 Aralık 2020 Cuma, 13:25

İBB, yıl sonunda süresi dolacak mevcut internet frekansının 2021 sonuna kadar uzatılması için BTK’dan talepte bulundu. Frekans süresinin uzatılmaması halinde, 4 milyon İstanbullu İBB WiFi kullanamayacak.

20 MİLYON TL KAMU KAYNAĞI HEBA OLACAK

İBB Sözcüsü Murat Ongun duruma isyan ederek sosyal medya hesabından şu paylaşımı yaptı:

31 Aralık tarihine kadar onay verilmemesi durumunda İstanbul'da 4 milyon aboneye ulaşan, ücretsiz #İBBWİFİ hizmeti ne yazık ki sağlanamayacak ve 20 milyon TL kamu kaynağı heba olacak. Özellikle de eğitimlerine online olarak devam eden öğrencilerimiz ve hastaneler mağdur olacak.



