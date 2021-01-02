İBB Sözcüsü Murat Ongun, AKP'li Ravza Kavakcı ve Mahir Ünal'ın açıklamalarına cevap verdi

02 Ocak 2021 Cumartesi, 09:03

AKP İstanbul Milletvekili Ravza Kavakcı Kan, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) önceki dönemde durdurulan hatlarından Eminönü-Alibeyköy tramvayının ilk kısmının bugün gerçekleştirilen törenle açılmasına ilişkin AKP Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal ise İBB'nin borçlanma meselesine ilişkin sosyal medya hesaplarından paylaşımda bulundu.

"HAT ZATEN 21 AY EVVEL TAMAMLANMAMIŞ MIYDI?"

AKP İstanbul Milletvekili Kavakcı Kan, "İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından büyük coşkuyla 'açılışı' yapılan Eminönü-Alibeyköy hattı zaten 21 ay evvel tamamlanmamış mıydı? Sadece yarısı törenlerle ile açılan hat ile alakalı bugüne kadar ne yapıldı? Bu arada Eminönü durağı neden kapalı? Cibali'de inen İstanbullular nereye gidecek?" dedi.

.@istanbulbld tarafından büyük coşkuyla “açılışı” yapılan #eminönü #alibeyköy hattı zaten 21 ay evvel tamamlanmamış mıydı? Sadece yarısı törenlerle ile açılan hat ile alakalı bugüne kadar ne yapıldı?Bu arada Eminönü durağı neden kapalı?Cibali’de inen İstanbullular nereye gidecek? pic.twitter.com/2s1zJsmVM5 — Dr.Ravza KAVAKCI KAN ???? (@RavzaKavakci) January 1, 2021

"DEVRETTİĞİMİZ BORÇ 23 MİLYAR TL"

AKP Genel Başkan Yardımcısı Ünal ise "25 yılın ardından bizim devrettiğimiz borç miktarı 23 milyar TL. Ekrem İmamoğlu'nun göreve geldiği günden bugüne yaklaşık 1.5 yıllık süre içerisinde İBB Meclisi'nden almış olduğu borçlanma yetkisi 20 milyar TL" ifadelerini kullandı.

Bir diğer konu ise İBB’nin borçlanma meselesi. 25 yılın ardından bizim devrettiğimiz borç miktarı 23 Milyar TL. Ekrem İmamoğlu’nun göreve geldiği günden bugüne yaklaşık 1.5 yıllık süre içerisinde İBB Meclisi’nden almış olduğu borçlanma yetkisi 20 Milyar TL. — Mahir Ünal ???? (@mahirunal) January 1, 2021

"BELGELERİYLE BİLGİLENDİREBİLİRİZ"

İBB Sözcüsü Murat Ongun ise Kavakcı Kan ve Ünal'ın iddialarına sosyal medyadan şu şekilde yanıt verdi:

"2021 yılına da yanlış bilgiler ve kıskançlıkla başladık. İstanbul'daki AK Partililer konuyu bildikleri için sessiz kalırken, sesin Ankara'dan gelmesi manidar. Arzu ederseniz mail yoluyla sizleri de belgeleriyle bilgilendirebiliriz."