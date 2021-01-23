İBB Sözcüsü Ongun duyurdu: İETT şoförlerine 2 günde 2 saldırı

23 Ocak 2021 Cumartesi, 00:00

Ongun, cuma günü saldırıda yaralanan çalışanın tedavisinin devam ettiğini belirtti.

Ongun, konuyla ilgili olarak Twitter’dan yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

"Dün Kağıthane’den sonra bugün de Eyüpsultan’da İETT otobüslerimize ve şoförlerimize yönelik saldırılar olmuştur. İstanbullulara gece gündüz hizmet veren emekçilerimize yönelik bu saldırıları kınıyoruz. Bu geceki saldırıda yaralanan çalışanımızın tedavisi devam etmekte."