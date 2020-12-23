İBB'den İstanbulluları sevindirecek toplu taşıma kararı

İBB Sözcüsü Murat Ongun, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, pandemi bitene kadar toplu taşımaya zam yapılmayacağını duyurdu.

cumhuriyet.com.tr
23 Aralık 2020 Çarşamba, 22:57
İBB'den İstanbulluları sevindirecek toplu taşıma kararı
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İstanbul'da taksi, minibüs ve dolmuş ücretlerine yüzde 11 zam yapılmıştı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sözcüsü Murat Ongun sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada toplu taşımaya zam yapılmayacağını söyledi.

"EKREM İMAMOĞLU TALİMAT VERDİ"

Ongun şu ifadeleri kullandı:

"İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun talimatıyla pandemi süresi boyunca İstanbul’da toplu taşıma ücretlerine zam yapılmaması kararı alınmıştır.

UKOME’de taksi ve dolmuş ücretlerine %11 zam yapılırken İBB’ye ait toplu taşıma ücretlerine zam yapılmamıştır. Halkımızın bilgisine sunarız."


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