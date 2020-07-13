İBB’nin metro kredisine haciz!

13 Temmuz 2020 Pazartesi, 06:00

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar’ın geçmiş dönemden kalma borç gerekçesiyle makam odasının haczedilmesinin ardından İBB’ye de AKP’li dönemin borcu nedeniyle haciz geldi.

Geçmiş dönemde İBB’nin asfalt işlerini yapan MET-GÜN İnşaat Taahhüt ve Tic. AŞ., AKP’li dönemden kalan borcunu almak için haciz yoluna gitti. AKP döneminde İBB’nin birçok asfalt ihalesini alan firma, İBB’nin yeni dönemde metro inşaatlarını tamamlamak için yurtdışından aldığı kredi ile sağlanan 565 milyon lirasına haciz uyguladı.

Belediyenin döviz hesabındaki kredi, TL’ye çevrilerek, şirketin hesabına geçirildi. İBB, haciz işleminin hukuksuz yapıldığı iddiasıyla itiraz etti ancak itiraz reddedildi.

‘HACİZ HUKUKA AYKIRI’

Konuya ilişkin İBB’den yapılan açıklamada ise “İstanbul geneli asfalt yapım işine dair MET-GÜN yüklenici firma tarafından tamamı Ocak 2018 ile Mart 2019 döneminde yapılan asfalt işlerine ait önceki dönemde ödenmeyen borç bakiyeleri sebebiyle 2020 yılı içerisinde belediyemiz aleyhine ilamsız icra takipleri başlatılmıştır.

Başlatılan icra takiplerine işlemiş faizler yönünden itiraz edilmiş olup anapara borcu yönünden takipler kesinleşmiş ve alacaklı şirketler tarafından üç ayrı icra dosyasından İcra İflas Kanunu’nun 89/1. maddesi uyarınca haciz ihbarnameleri gönderilmiştir.

Birinci haciz ihbarnamesi gönderilen banka tarafından bu yöndeki tüm bilgilendirme ve uyarılarımıza rağmen Belediye Kanunu’nun 15. maddesi ile açıkça yasaklanmış olan 530 milyon TL’si proje karşılığı alınan döviz cinsinden paralarımızın bulunduğu hesaplarımızdan olmak üzere gene haczedilemez olan vergi, resim, harç gelirlerimizin ve şartlı bağışların da yer aldığı tüm hesaplarımıza haciz ve bloke işlemi uygulanmıştır” denildi.

Haciz işleminin hukuksuz yapıldığı öne sürülen İBB’nin açıklamasında şu ifadelere yer verildi: “Tedbir taleplerimiz mahkemelerce reddedilmiş ve böylece tümüyle haksız ve hukuka aykırı olarak sabah başlayan haciz işlemi kanun ile yasaklanmış paralarımız alacaklıya akşam ödenmiştir. Mahkemeler nezdinde açılan haczedilmezlik şikâyetlerimize ilişkin davalar devam etmekte olup duruşmaları eylül ve ekim aylarına bırakılmıştır.”

ASFALT VURGUNUNU CUMHURİYET DUYURMUŞTU

Cumhuriyet, eski İBB yönetimi tarafından AKP’ye yakınlığıyla bilinen METGÜN inşaata verilen milyarlık ihaleleri 18 Kasım 2019 tarihinde “Asfalt vurgun hattı” haberiyle duyurmuştu. Haberde İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun çağrısının ardından görevinden istifa eden Çağatay Kalkancı’nın asfalt ihalelerini MET-GÜN şirketine nasıl verdiği detaylarıyla anlatılmıştı.

MET- GÜN şirketine günlük elli ton asfalt döken robotların bir günde 150 ton asfalt dökmüş gibi gösterilerek peşin ödemeler yapıldığı, şirketin üstlendiği işleri dörte bir fiyatına alt yüklenicilere yaptığı iddiaları da haberimizde yer almıştı.