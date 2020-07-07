İBB’nin yeni Genel Sekreteri Can Akın Çağlar

07 Temmuz 2020 Salı, 08:12

Yavuz Erkut’un emekliliğe ayrılması nedeniyle, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreterliği görevine Can Akın Çağlar atandı.

23 Haziran’da tekrar İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçilmesinin ardından Ekrem İmamoğlu’nun İBB Genel Sekreterliği’ne getirdiği Yavuz Erkut, 7 Temmuz 2020 itibariyle emekliliğe ayrıldı. Özel sektördeki başarısını İBB’de de sürdüren Erkut, belediyenin birçok projesinin hayata geçmesinde önemli sorumluluk üstlendi.

Can Akın Çağlar da görevi devraldığı Erkut gibi kamu ve özel sektörde önemli görevlerde bulundu.

CAN AKIN ÇAĞLAR KİMDİR?



1962’de Sivas’ta doğan Çağlar, lise ve üniversite eğitimini İstanbul’da tamamladı. 1983 yılında İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi’nden mezun olduktan sonra aynı üniversitesinin Bankacılık bölümünde iki yıllık yüksek lisans programına katıldı.

Profesyonel yaşamına, 1985 yılında Hazine Müsteşarlığı’nda (bugünkü BDDK) Bankalar Yeminli Murakıbı olarak başladı. Kamuda görev yaptığı 10 yıl boyunca Türkiye’de faaliyette bulunan hemen hemen tüm bankalar ve diğer finansal kuruluşlarda denetim görevini üstlendi.

1995-1997 yılları arasında ABD’de Boston Üniversitesi’nde Finansal Ekonomi alanında master yaptıktan sonra Türkiye’ye dönerek Kariyerine Egebank AŞ’de Genel Müdür Yardımcısı ve aynı zamanda Ege Yatırım AŞ’de Genel Müdür olarak devam etti.

1998 yılında önceki adı Faisal Finans olan Ülker Grubun’un satın alamsından sonra Family Finans (bugünkü adı Türkiye Finans) katılım bankasında 2003 yılına kadar Genel Müdürlük yaptı.

2003 yılında tekrar kamuya dönerek 2011 yılına kadar 8,5 yıl boyunca T.C. Bankası’nda Genel Müdürlük görevini üstlendi. Bu süre zarfında gerek yurt içinde gerek yurt dışındaki Ziraat Bankası’nın 20’den fazla finansal iştiraklerinde değişik sürelerle Yönetim Kurulu Başkanlığı görevlerinde bulundu.

İBB ataması öncesi son görevi Eureko Sigorta AŞ YK Başkanvekilliği olan Çağlar, evli ve üç çocuk babasıdır.

DEVİR TESLİM SARAÇHANE’DE

İBB Genel Sekreterliği görevine getirilen Can Akın Çağlar, 8 Temmuz 18.30’da görevi Yavuz Erkut’tan devralacak. Saraçhane’de gerçekleşecek törene, belediye üst yönetimi de katılacak. Medya mensupları belirtilen adrese e posta göndererek ya da telefonla arayarak, programı takip edebilecek.