İBB'ye erişilebilirlik ödülü

16 Nisan 2021 Cuma, 15:15

“Engelli Dostu Belediye” unvanını 2006’dan bu yana taşıyan İzmir Büyükşehir Belediyesi; Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın düzenlediği “Türkiye 2020 Erişilebilirlik Ödülleri” organizasyonunda “Kamu Kurum ve Kuruluşları” kategorisinde ikincilik ödülüne layık görüldü. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ödülü Kültürpark’ta düzenlenen sembolik törenle engelli derneklerinin temsilcilerinden aldı. Başkan Tunç Soyer, “Yüzlerce proje arasından, bu kadar ön sırada olmak kolay değil. Bize rehberlik ettiğiniz, yol gösterdiğiniz sürece ne diyorsanız yapmaya hazırız. Sizin yüzünüzün gülmesi, bizim yüzümüzün gülmesi demektir. Elimizden ne geliyorsa seve seve yapacağız” dedi. Dokuz ayrı başlıkta, toplam 1075 kurum ve k uruluşun değerlendirildiği yarışmanın kazananları, jürinin yaptığı ön elemenin ardından tüm engel gruplarındaki bireylerin de katıldığı halk oylaması ile belirlenmişti.

Başkan Soyer, “İyi ki böyle bir dayanışma içindeyiz, birbirimize destek vermeye gayret ediyoruz. Bu şehir ancak böyle olursa, bu yolculuğu sürdürürsek herkes için daha yaşanır bir kent olacak. Yapacağımız çok şey var, yolumuz uzun. El ele, gönül gönüle olduğumuz sürece aşamayacağımız engel yok. Mutlaka daha iyisini, fazlasını yapmak mümkün. Gayret edeceğiz” diye konuştu.

Buca Engelliler Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Harun Kara, “Çok güzel bir emek karşılığını buldu. İzmir adına gerçekten çok mutluyum. Bundan sonra yaptığımız tüm çalışmalar İzmir'in erişilebilirlik standartlarını çok daha iyi hale getirecek” dedi. Engel-Siz Yaşam Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Gülgün Yorgancılar ise, “Amacımız daha çağdaş, yaşanır, her kesim için yaşanır bir kent yaratmak. Başkanımız Tunç Soyer'e teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Mart 2019’da kurulan Erişilebilirlik Koordinasyon Komisyonu’nda Büyükşehir’in ilgili daire başkanlıklarının yanı sıra ESHOT Genel Müdürlüğü, METRO A.Ş. İZBAN, İZELMAN, İZULAŞ, İzmir Kent Konseyi Engelli Meclisi, Buca Engelliler Derneği, Çağdaş Görmeyenler Derneği, Türkiye Sakatlar Derneği ve Engel-Siz Yaşam Derneği ile TMMOB’a bağlı meslek odalarının temsilcileri bulunuyor.

Komisyonun organizasyon için hazırladığı başvuru dosyasında açık alanlar, binalar, ulaşım araç ve tesisleri, otoparklar ve bilgiye erişimle ilgili beş alt çalışma grubunun faaliyetleri yer almıştı. Bu beş alt çalışma grubu kendi alanlarında sistematik biçimde ele aldığı denetim ve uygulama faaliyetlerine yarışma dokümanında yer vermişti.