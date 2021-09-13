İBB'ye haciz yollayan şirkete Karayolları'ndan milyonluk ihale

13 Eylül 2021 Pazartesi, 09:29

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB), AKP tarafından yönetildiği dönemden kalan borçları nedeniyle belediyenin hesaplarına haciz işlemi uygulatan Met-Gün İnşaat’a milyonlarca liralık bir ihale verildi. İBB’nin yeniden başlanan bir metro projesi için yurtdışından aldığı döviz kredisinin bulunduğu banka hesabına haciz işlemi uygulatan şirkete Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'na bağlı Karayolları Genel Müdürlüğü’nün köprü yapımı ihalesi verdiği açığa çıktı.

Kamu İhale Bülteni’nde yer alan bilgilere göre, Karayolları Genel Müdürlüğü 6 Ağustos tarihinde “Adana 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Bağlantı Yolları Eksik Kalan İmalatların Tamamlanması Yapım İkmal İşi” adı altında bir ihale düzenledi. İhalenin 637 milyon 175 bin TL’ye Met-Gün İnşaat’a verildiği ve şirket ile Karayolları Genel Müdürlüğü arasında 25 Ağustos’ta sözleşme imzalandığı açıklandı.

BirGün'den İsmail Arı'nın haberine göre, milyonlarca liralık ihale, Kamu İhale Kanunu’nun “Doğal afetler, salgın hastalıklar, can veya mal kaybı tehlikesi gibi ani ve beklenmeyen olayların” ortaya çıkması durumunda kullanılması gereken tartışmalı maddesinde düzenlenen pazarlık usulüyle yapıldı. İktidarın sıkça kullandığı bu ihale maddesi, ihaleyi istediğine verme maddesi olarak da biliniyor.

ÖNCEKİ İHALE İPTAL EDİLDİ

Öte yandan Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından geçtiğimiz yıl da Adana 15 Temmuz Şehitler Köprüsü için bir ihale düzenlenmişti. 18 Eylül 2020 tarihinde “Adana 15 Temmuz Şehitler Köprüsü Ve Bağlantı Yolu Yapım İkmal İşi” adı altında yine pazarlık usulüyle düzenlenen ihalenin 78 milyon 976 bin TL’ye Atis Asfalt Şirketi’ne verildiği açıklanmıştı.

TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası (İMO) Adana Şubesi Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Berdan Dinçyürek, BirGün’e yaptığı açıklamada, Seyhan Nehri üzerine inşa edilen, bağlantı yollarıyla birlikte bin 800 metre uzunluğunda ve 40 metre genişliğinde olacağı belirtilen köprü projesine ilişkin önemli değerlendirmelerde bulundu.

Dinçyürek, projeye ilişkin “Köprünün yapılması için trafik ve şehir master planlarının olması gerekiyordu. Biz köprünün yapılmasına karşı değiliz ama burada master planlar yok. Bu köprüye gerçekten ihtiyaç olup olmadığı araştırmalarla ortaya çıkarılmalı. Master planlar olmadan bu köprünün yapılması mühendislik açısından ne kadar doğru? Bu köprünün maliyeti sorgulandı mı? Doğru bir şekilde projelendirilerek ihalelendirildi mi? Bu soruların yanıt bulması gerekiyor” ifadelerini kullandı.

İBB’NİN PARASINA HACİZ

Met-Gün İnşaat, geçen yılın Temmuz ayında da gündemdeydi. Şirket, Ekrem İmamoğlu’nun İBB Başkanı seçilmesinin ardından AKP döneminden kalan asfalt işi alacağı için belediyenin bankadaki “haczedilemez” hesaplarındaki 565 milyon lirasını haciz yolu ile aldı. Üstelik bu para, İBB’nin metro projesi için aldığı yurtdışı kredisiydi ve kanuna göre, belediyenin proje karşılığı borçlanma yoluyla elde ettiği gelirleri haczedilemiyor. Parasına el konulan İBB ise şirketle mahkemelik olduğunu açıklamıştı.

12 YILDA 6.8 MİLYAR TL

Halis Sezer’in yönetim kurulu başkanı olduğu Met - Gün İnşaat Şirketi 2010 ile 2021 yıllarını kapsayan 12 yılda kamudan tam 6 milyar 883 milyon TL’lik ihale aldı. Şirketin ihale aldığı kurumların başında İBB gelirken, AKP’li Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ile Kocaeli Büyükşehir Belediyesi gibi belediyelerden de milyonlarca liralık ihaleler aldığı biliniyor.

BAHÇELİ’NİN TALEBİYLE ADI DEĞİŞTİ

Temeli 2016 yılında atılan proje, MHP döneminde Adana Büyükşehir Belediyesi tarafından Devlet Bahçeli Köprüsü adıyla başladı ancak yarım kaldı. Geçen yıl AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, köprünün Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından tamamlanacağını açıklamıştı. İnşasına Devlet Bahçeli Köprüsü adıyla başlanan köprünün, Bahçeli’nin talebiyle 15 Temmuz Şehitler Köprüsü olarak tamamlanacağını belirtilmişti.