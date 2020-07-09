İbrahim Kalın'dan 'sosyal medya' açıklaması: Kapatılması diye bir plan yok
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, 'sosyal medya' tartışmalarına ilişkin yaptığı açıklamada, "Sosyal medyanın kapatılması diye bir plan yok ama düzenlenmesi gerektiği konusunda artık bir konsensüs oluştu" ifadelerini kullandı.
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, 'sosyal medya' tartışmalarına ilişkin yaptığı açıklamada, "Sosyal medyanın kapatılması diye bir plan yok ama düzenlenmesi gerektiği konusunda artık bir konsensüs oluştu" ifadelerini kullandı.
Kalın şöyle konuştu:
"Sosyal medyanın kapatılması diye bir plan yok ama düzenlenmesi gerektiği konusunda artık bir konsensüs oluştu. Burası 'Gerçek hayatta suç olan sanal hayatta da suçtur' ilkesiyle hareket edilmesi gereken bir alandır."
"DAHA FAZLA İNSAN AYASOFYA'YI ZİYARET EDEBİLİR"
Ayasofya'yla ilgili tartışmalara ilişkin de değerlendirmede bulunan Kalın, "İbadete açılması, tarihi dünya mirası kimliğinden bir şey eksiltmez. Daha fazla insan orayı ziyaret edebilir" dedi.
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