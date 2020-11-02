Ibrahimovic milli takıma geri mi dönüyor?

EURO 2016'nın ardından İsveç Milli Takımı'nı bırakan Zlatan Ibrahimovic, yaptığı bir paylaşımla dikkat çekti. Paylaşımın ardından Ibrahimovic'in milli takıma geri dönebileceği dedikoduları konuşuluyor.

cumhuriyet.com.tr
02 Kasım 2020 Pazartesi, 23:22
Ibrahimovic milli takıma geri mi dönüyor?
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Serie A ekiplerinden Milan'da forma giyen yıldız oyuncu Zlatan Ibrahimovic, emekliye ayrıldığı İsveç Milli Takımı'na dönüş sinyali verdi.

Sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından İsveç Milli Takımı'nda forma giydiği dönemlerden fotoğrafını paylaşan 39 yaşındaki Ibrahimovic, "Görmeyeli uzun zaman oldu." ifadelerini kullandı.


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