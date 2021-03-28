İçişleri Bakanı Süleyman Soylu 'nun dayısı yaşamını yitirdi

Geçtiğimiz günlerde annesi Servet Soylu’yu kaybeden İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, dayısı Selami Reis'i kaybetti. Selami Reis tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

cumhuriyet.com.tr
28 Mart 2021 Pazar, 15:52
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu 'nun dayısı yaşamını yitirdi
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Annesi Servet Soylu’ya 13 Mart günü kaybeden İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, iki hafta arayla ikinci acıyı yaşadı. Bakan Soylu’nun dayısı Selami Reis de bugün tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

79 yaşında hayatını kaybeden Reis’in cenazesi yarın saat 12.00’de Samsun’un Bafra ilçesine bağlı Darboğa köyünde kılınacak cenaze namazının ardından defnedilecek.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da Bakan Soylu’ya baş sağlığı diledi.

Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada “İçişleri Bakanımız Sayın Süleyman Soylu Beyefendi’nin kıymetli dayısı Selami Reis Hakk’ın rahmetine kavuştu. Merhuma Allah’tan rahmet, kardeşim Süleyman Bey ve ailesine sabırlar diliyorum” dedi.

 

 


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