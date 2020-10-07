İçişleri Bakanlığı duyurdu: Operasyonlar 15 Nisan'a kadar sürecek

07 Ekim 2020 Çarşamba, 09:08

İçişleri Bakanlığı, istihbarata dayalı nokta operasyonlarla terör örgütünün tüm lojistik ikmal kanallarını kesmek, kış üslenmesini engellemek ve örgüt mensuplarının teslim olmasını sağlamak amacıyla sonbahar-kış operasyonlarını başlattı.

Jandarma Komando, Jandarma Özel Harekat (JÖH), Polis Özel Harekat (PÖH) ve güvenlik korucularının yer aldığı operasyonlar 15 Nisan'a kadar sürecek. Bu süre boyunca büyük, orta, küçük çaplı olmak üzere 7 bin 424 planlı operasyon gerçekleştirecek.