İçişleri Bakanlığı duyurdu: Operasyonlar 15 Nisan'a kadar sürecek
İçişleri Bakanlığı, terör örgütlerinin üslenmesini önlemek ve örgüt mensuplarının teslim olmasını sağlamak amacıyla operasyonların başlatıldığını duyurdu. Operasyonlar 15 Nisan'a kadar sürecek.
İçişleri Bakanlığı, istihbarata dayalı nokta operasyonlarla terör örgütünün tüm lojistik ikmal kanallarını kesmek, kış üslenmesini engellemek ve örgüt mensuplarının teslim olmasını sağlamak amacıyla sonbahar-kış operasyonlarını başlattı.
Jandarma Komando, Jandarma Özel Harekat (JÖH), Polis Özel Harekat (PÖH) ve güvenlik korucularının yer aldığı operasyonlar 15 Nisan'a kadar sürecek. Bu süre boyunca büyük, orta, küçük çaplı olmak üzere 7 bin 424 planlı operasyon gerçekleştirecek.
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