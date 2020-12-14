İçişleri Bakanlığı: Lice'de 1 ton uyuşturucu ele geçirildi
İçişleri Bakanlığı, Diyarbakır'ın Lice ilçesi kırsalında gerçekleştirilen Yıldırım-7 Narko-Terör operasyonlarında 1 ton 16 kilo uyuşturucu ele geçirildiğini açıkladı.
İçişleri Bakanlığı, Diyarbakır'ın Lice ilçesi kırsalında gerçekleştirilen Yıldırım-7 Narko-Terör operasyonlarına dair açıklama yaptı.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Diyarbakır İl Jandarma Komutanlı ekiplerinin, Lice kırsalında Yıldırım 7 Narko-Terör operasyonları gerçekleştirdiği belirtildi. Operasyonlarda 847 kilo toz esrar, 124 kilo kubar esrar, 45 kilo skunk ele geçirilirken, teröristlerin barınma alanı olarak kullandığı 2 sığınakta da çok miktarda yaşam ve gıda malzemesi bulundu.
Açıklamada ayrıca narko-terör operasyonlarının kesintisiz sürdüğü kaydedildi.
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