İçişleri Bakanlığı'ndan "İşyerlerinin Çalışma Saatleri" konulu genelge
İçişleri Bakanlığı, valiliklere "İşyerlerinin Çalışma Saatleri" konulu genelge gönderdi.
Genelgeye göre, düşük, orta, yüksek riskli illerde market, manav, kasap, berber, kuaför, güzellik salonu vb. saat 07.00-20.00 arasında açık olacak.
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