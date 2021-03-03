İçişleri Bakanlığı'ndan "İşyerlerinin Çalışma Saatleri" konulu genelge

İçişleri Bakanlığı, valiliklere "İşyerlerinin Çalışma Saatleri" konulu genelge gönderdi.

AA
03 Mart 2021 Çarşamba, 00:33
İçişleri Bakanlığı'ndan
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Genelgeye göre, düşük, orta, yüksek riskli illerde market, manav, kasap, berber, kuaför, güzellik salonu vb. saat 07.00-20.00 arasında açık olacak.

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