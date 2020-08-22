İçişleri Bakanlığı: Yıldırım-5 operasyonunda 3 terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığı, Yıldırım-5 operasyonu kapsamında Hatay-Amanos kırsalında gerçekleştirilen hava destekli operasyonda 3 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

DHA
22 Ağustos 2020 Cumartesi, 16:34
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Bakanlığın Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "Yıldırım-5 operasyonu kapsamında Hatay-Amanos kırsalında gerçekleştirilen hava destekli operasyonda 3 terörist etkisiz hale getirildi. Etkisiz hale getirilen teröristlerle birlikte 3 adet M-16 ve çok sayıda mühimmat ele geçirildi" denildi.
 


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