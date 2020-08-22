İçişleri Bakanlığı: Yıldırım-5 operasyonunda 3 terörist etkisiz hale getirildi

22 Ağustos 2020 Cumartesi, 16:34

Bakanlığın Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "Yıldırım-5 operasyonu kapsamında Hatay-Amanos kırsalında gerçekleştirilen hava destekli operasyonda 3 terörist etkisiz hale getirildi. Etkisiz hale getirilen teröristlerle birlikte 3 adet M-16 ve çok sayıda mühimmat ele geçirildi" denildi.

