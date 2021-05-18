İçişleri Bakanlığı'na 'Yeme içme yerleri 1 Haziranı beklemeden açılsın' başvurusu

18 Mayıs 2021 Salı, 13:39

Muğla Borsası ve 5 oda başkanı, yeme-içme işyerlerinin tükenme noktasına geldiğini belirterek işyerlerinin 1 Haziranı beklemeden açılması için İçişleri Bakanlığına, Muğla Valiliğine ve TOBB'a başvuruda bulundu.

TOBB üyesi Muğla Ticaret Borsası (MTB) Yönetim Kurulu Başkanı Hurşit Öztürk, Muğla Ticaret ve Sanayi Odası (MUTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Ercan, Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası (FTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Osman Çıralı, Milas Ticaret ve Sanayi Odası (MİTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Reşit Özer, Bodrum Ticaret Odası (BODTO) Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Serdar Kocadon ve Marmaris Ticaret Odası (MTO) Yönetim Kurulu Başkanı S. Mutlu Ayhan tarafından yapılan yeme, içme işyerlerinin 1 Haziranı beklemeden açılması için yapılan ortak açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Yeme, içme faaliyeti gösteren tüm işletmelerimiz, aksi herhangi bir açıklama olmadığı için, tüm planlarını 17 Mayıs'ta açılma üzerine yaptılar ve şehir dışındaki tüm çalışanlarını görev yerlerine davet ettiler. Nitekim şehir dışından gelen çalışanlar için konaklama ve günlük yevmiyeleri kişi başı en az 300 TL'lik bir maliyet oluşmaktadır. Öte yandan üye işletmelerimiz tamirat ve tadilatlarını imkanları olmadığı halde 17 Mayıs'ta açılmaya göre tamamladılar. Parası olanlar ellerinde kalan son paralarını tamirat ve tadilat işlerine harcadılar. Olmayanlar ise borçlanarak tadilat yaptılar. Bunların yanısıra her türlü ürün tedarikleri (taze ürünler dahil) ve ekipman ihtiyaçları giderildi. Elbette ki, bu da orta ölçekli bir işletme için 30-40 bin TL'leri bulan bir harcama kalemi anlamına gelmektedir. Bildiğiniz üzere; turizm faaliyetleri 58 sektörü beraberinde geliştirerek, kazan-kazan ilişkisi içinde büyük bir ticari hareketliliğin oluşmasını sağlamaktadır. Bu sebeple; yöremizin ticari hayatının daha kötü günler yaşamaması adına öncelikli talebimiz, 1 Haziran tarihini beklemekssizin yeme içme işletmelerinin açık alanlarda hijyen ve mesafe kurallarına uyularak, HES kodu ile misafir kabul etmesine izin verilmesidir. Havaların ısınması ile beraber açık alanlarda oturulması mümkün olmaya başlamıştır. Bu noktada yeme, içme işletmelerinin açık alanlarında 1 Haziran tarihe kadar misafir kabul edilmesine izin verilmesini talep ediyoruz".











