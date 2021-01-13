İçişleri Bakanlığı'ndan operasyon açıklaması
İçişleri Bakanlığı: İkna çalışmaları neticesinde; PKK/KCK terör örgütünden kaçan 2 örgüt mensubu daha bugün güvenlik güçlerine teslim oldu.
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