İçişleri Bakanlığı'ndan operasyon açıklaması

İçişleri Bakanlığı: İkna çalışmaları neticesinde; PKK/KCK terör örgütünden kaçan 2 örgüt mensubu daha bugün güvenlik güçlerine teslim oldu.

DHA
13 Ocak 2021 Çarşamba, 10:21
İçişleri Bakanlığı'ndan operasyon açıklaması
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