İçişleri Bakanlığından SMS ile Giresun’da tehlike uyarısı

İçişleri Bakanlığı afet bölgesi Giresun’da vatandaşları SMS yoluyla uyardı.

İHA
24 Ağustos 2020 Pazartesi, 11:28
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Bölgede bulunan vatandaşların cep telefonlarına GSM operatörleri tarafından gönderilen mesajda can ve mal emniyeti bakımından dikkatli olmaları istendi.

İçişleri Bakanlığı mesajında, “Değerli Giresunlu Hemşehrilerimiz; Yoğun yağış, sel ve heyelanlardan etkilenen ilçelerimizde özellikle beton yolların altlarında boşalmalar olabileceği değerlendirildiğinden, can ve mal emniyeti açısından dikkatli olmanızı rica ederiz” ifadelerine yer verildi.


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