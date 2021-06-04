İçişleri: Bitlis'te etkisiz hale getirilen 3 teröristten 1'i 'gri' kategoride
İçişleri Bakanlığı'nca Bitlis'in Tatvan kırsalında dün etkisiz hale getirilen 3 teröristten 1'inin, 'terörden arananlar listesi'ndeki gri kategoride yer alan, 'Eriş Garzan' kod adlı Hikmet Gezici olduğu açıklandı.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Bitlis Tatvan kırsalında Eren-11 Operasyonu kapsamında İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı jandarma komando, güvenlik korucuları ve jandarma özel harekat (JÖH) birliklerince gerçekleştirilen operasyonda, dün etkisiz hale getirilen 3 teröristten birinin, Bitlis kırsalında sözde Garzan Eyaleti Tatvan-Hizan alanında sorumlu seviyede faaliyet yürüten 'Eriş Garzan' kod adlı Hikmet Gezici isimli terörist olduğu, Terör Arananlar Listesinde 'Gri' kategoride yer aldığı tespit edildi" denildi.
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