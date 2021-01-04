İçişleri: PKK geçen yıl 1262 sahte eylem üstlendi
İçişleri Bakanlığı, terör örgütü PKK'nın geçen yıl 1262 olay ve eylem üstlendiğini ancak bunlardan 829'unun hiç gerçekleşmediğini, 403 eylemin ise örgüt ile bağlantısı olmadığının tespit edildiğini açıkladı.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre; terörle mücadeleye yönelik operasyonlarla iyice köşeye sıkışan ve örgüte katılım sayısı yıldan yıla düşen terör örgütü PKK, paravan olarak kullandığı örgüte müzahir gruplar üzerinden sahte eylemleri sahipleniyor. Örgüt bu yolla varlığını sürdürmeye çalışırken, örgüt içinde huzursuz olan teröristler de bir arada tutulmak isteniyor.
1 Ocak 31 Aralık 2020 tarihleri arasında ülke genelinde meydana gelen 1262 olay ve eylem, terör örgütüyle iltisaklı yayın yapan internet siteleri üzerinden, Ateşin Çocukları, Halkların Birleşik Devrim Harekatı (HBDH), Sakine Cansız intikam birimi, Ronahi Boton intikam birimi, YPS intikam birlikleri gibi örgüte müzahir paravan gruplarca sahiplenildi.
Söz konusu olaylardan ve eylemlerden; 632'sinin ev, fabrika, iş yeri, depo, AVM, okul, tarla, orman, 487'sinin otobüs, metrobüs, iş makinası, yat, trafo yangını ile havai fişek atma, yazılama, pankart asma, 143'ünün güvenlik güçlerine yönelik gerçekleştirilen saldırı olayları olduğu tespit edildi. Terör örgütü tarafından üstlenilen bu eylemler incelendiğinde, 829 olayın hiç gerçekleşmediği, 403 olayın meydana gelmekle birlikte terör örgütü ile bağlantısının bulunmadığı, 25 olayın ise terör örgütü ve sempatizanları tarafından gerçekleştirildiği ortaya çıktı. 5 olayın ise örgüt bağlantısı olup olmadığı araştırılıyor.
Eylemlere karışan ve PKK/KCK terör örgütünün gençlik yapılanması içerisinde faaliyet yürüten 49 şahıstan 47'si yakalanarak gözaltına alınırken, bu şahıslardan 17'si tutuklandı.
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