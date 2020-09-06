İdlib'te 1 asker şehit oldu!
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), İdlib'te teröristlerce düzenlenen saldırıda yaralanan Piyade Onbaşı Serdar Aslan'ın sevk edildiği hastanede şehit olduğunu açıkladı.
Milli Savunma Bakanlığı, İdlib'te teröristlerce düzenlenen saldırıda yaralanan Piyade Uzman Onbaşı Serdar Aslan'ın sevk edildiği hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olduğunu açıkladı.
MSB'den yapılan açıklama şöyle:
"İdlib bölgesinde, 06 Eylül 2020 tarihinde, teröristlerce yapılan silahlı saldırı sonucu, bir kahraman silah arkadaşımız yaralanmış ve sevk edildiği hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur.
Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz."
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