İdo ve Budo'da bazı seferler iptal edildi

İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO) ve Bursa Deniz Otobüsleri'nin (BUDO) bazı seferleri Marmara Denizi'ndeki olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.

DHA
19 Kasım 2020 Perşembe, 06:55
İdo ve Budo'da bazı seferler iptal edildi
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İDO'nun iptal ettiği seferler şöyle:


07:45 Kabataş-Kadıköy-Bursa 
07:45 Bandırma-Yenikapı-Bostancı 
08:30 Bursa-Armutlu-Armutlu Tatil Köyü-Yenikapı-Kadıköy

BUDO'da iptal edilen seferler şöyle:


07:00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)
09:30 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)
09:30 Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas)
09:30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)
10:00 Armutlu (İhlas) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)


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