İDO ve BUDO'nun seferleri iptal edildi
Bursa Deniz Otobüslerinin (BUDO) ve İstanbul Deniz Otobüslerinin (İDO) bazı seferleri, elverişsiz hava şartları nedeniyle iptal edildi.
İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO) ve Bursa Deniz Otobüsleri’nin (BUDO) bazı seferleri, elverişsiz hava şartları nedeniyle iptal edildiği açıklandı.
İDO’dan konuyla ilgili yapılan açıklamada,
“07:00 Yenikapı-Bandırma, 07:45 Bandırma-Yenikapı-Bostancı, 08:30 Bostancı-Yenikapı-Marmara-Avşa, 12:00 Bostancı-Yenikapı-Bandırma, 16:00 Avşa-Marmara-Yenikapı-Bostancı, 19:00 Bandırma-Yenikapı seferleri olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi” denildi.
BUDO’nun internet sitesinde yer alan açıklamada ise, şu ifadelere yer verildi:
“07:00 Bursa (Mudanya) – İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferi, 08:30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) – Bursa (Mudanya) seferi, 09:30 Bursa (Mudanya) – İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferi, 09:30 Bursa (Mudanya) – Armutlu (İhlas) seferi, 10:00 Armutlu (İhlas) – İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferi, 11:00 tarihindeki İstanbul (Eminönü/Sirkeci) – Bursa (Mudanya) seferi olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.”
Video Haberler
- Erdoğan'ın bu anı sosyal medyada gündem oldu
- Bakan Murat Kurum açılış için acele edince, Erdoğan...
- Kadınların fotoğraflarını çeken tacizciye meydan dayağı
- Erdoğan'ı şaşkına çeviren an: Ulan oğlum bu ne hal?
- Bisikletli gençlerin kazası kamerada; 2 yaralı
- Tekirdağ'da yük treni minibüse çarptı: 6 ölü
- Gazeteci böyle çelme taktı! İşte o anlar
- Oğlunun sünnet düğününde gelinlik giydi
- 2 günde 2. hortum paniği
- Konyaaltı sahiline ilişkin çarpıcı araştırma sonuçlandı
En Çok Okunan Haberler
- Ünlü isim yaşamını yitirdi
- Erdoğan'ı kızdıracak sözler
- Sigara paketlerinde yeni dönem
- Bayraktar'dan manidar paylaşım
- Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında dikkat çeken anlar
- Erdoğan'ın kitabına ilk eleştiri geldi
- Yaşadığı tacizi anlatan Danla Bilic isyan etti
- İYİ Parti'de deprem
- Koronavirüs aşısı olmayanlara kötü haber
- AKP'nin sosyal medya projesi ifşa oldu