İDO ve BUDO'nun seferleri iptal edildi

Bursa Deniz Otobüslerinin (BUDO) ve İstanbul Deniz Otobüslerinin (İDO) bazı seferleri, elverişsiz hava şartları nedeniyle iptal edildi.

cumhuriyet.com.tr
06 Eylül 2021 Pazartesi, 09:42
İDO ve BUDO'nun seferleri iptal edildi
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İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO) ve Bursa Deniz Otobüsleri’nin (BUDO) bazı seferleri, elverişsiz hava şartları nedeniyle iptal edildiği açıklandı.

İDO’dan konuyla ilgili yapılan açıklamada,

“07:00 Yenikapı-Bandırma, 07:45 Bandırma-Yenikapı-Bostancı, 08:30 Bostancı-Yenikapı-Marmara-Avşa, 12:00 Bostancı-Yenikapı-Bandırma, 16:00 Avşa-Marmara-Yenikapı-Bostancı, 19:00 Bandırma-Yenikapı seferleri olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi” denildi.

BUDO’nun internet sitesinde yer alan açıklamada ise, şu ifadelere yer verildi:

“07:00 Bursa (Mudanya) – İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferi, 08:30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) – Bursa (Mudanya) seferi, 09:30 Bursa (Mudanya) – İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferi, 09:30 Bursa (Mudanya) – Armutlu (İhlas) seferi, 10:00 Armutlu (İhlas) – İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferi, 11:00 tarihindeki İstanbul (Eminönü/Sirkeci) – Bursa (Mudanya) seferi olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.”


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